Учебные заведения Винницы отправили на фронт уже 60-й автомобиль: эта модель практически в донатах не встречалась

На детские и учительские средства в Польше приобретено и привезено в школу для дальнейшей гуманитарной миссии рамный внедорожник Kia Sorent. Автомобиль с пробегом, но в хорошем техническом состоянии.

Кстати, это не первый транспортный донат гимназии. В свое время отсюда на восточное направление отправился купленный полноприводный автомобиль Volkswagen Touareg.

О нынешних торжествах по случаю дарения техники говорится на ФБ-странице учебного заведения, сайте городского совета и в местных СМИ.

Средства с Пасхальных мероприятий

Средства на автомобиль удалось собрать во время Пасхальной благотворительной ярмарки, где ученики, родители и педагоги продавали домашнюю выпечку, сладости и изделия ручной работы.

Сумма собранных денег по этому донату не озвучивается, но ее оказалось достаточно для приобретения такого автомобиля.

Вместе с автомобилем защитникам передали флаг с детскими пожеланиями и словами поддержки. Фото: мэрия Винницы

Машина надежная и экономичная

По словам специалистов, Kia Sorento прекрасно зарекомендовал себя на бездорожье и в полевых условиях. Полноприводная машина укомплектована 2,5-литровым турбодизельным двигателем мощностью 140 л.с.

В паре с этим силовым агрегатом работает 5-ступенчатая автоматическая коробка передач. Реальный расход топлива в городском режиме эксплуатации достигает 8,5 – 10,5 л на 100 километров пробега, а на 6,0 – 7,5 л на сотню.

Военные такой машиной остались довольны. Досталась им техника на ходу, ее придется только покрасить в зеленый цвет с пятнышками камуфляжных зелено-коричневых оттенков.

Объем топливного бака составляет 79 литров, а среди оснащения имеются система ABS и полный привод, что особенно важно для эксплуатации в условиях фронта.

Образование также приближает победу

В громаде отмечают, что это уже 60-й автомобиль, который педагоги у учащиеся Винницы передали военным от начала полномасштабного вторжения.

В целом учебные заведения Винницы с 2022 года передала на нужды ВСУ помощи на сумму более 43,5 миллиона гривен. Кроме автомобилей, передавались дроны, блоки РЭБ, зарядные станции, генераторы, товары быта и тому подобное.