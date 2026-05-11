Украина и Турция расширили "транспортный безвиз": перевозчикам добавили сотни новых разрешений

Кроме этого, есть договоренность о подготовке к цифровизации системы разрешений.

Об этом на своей странице сообщил заместитель главы Министерства развития громад и территорий Украины Сергей Деркач.

Читайте также В Украине на грузовики начали устанавливать тахографы SMART 2

Больше рейсов и новые квоты

По результатам переговоров стороны согласовали увеличение количества разрешений на международные перевозки уже на 2026 год.



В частности, украинские перевозчики получат:

дополнительные 300 разрешений на грузовые перевозки в/из третьих стран – это на 10% больше действующей квоты;

еще 300 разрешений на двусторонние пассажирские перевозки;

увеличение квоты пассажирских разрешений на 2027 год – с 400 до 700.

Читайте также Евросоюз продлил Украине "транспортный безвиз"

"Бумаги" станет меньше

Отдельно Украина и Турция договорились начать техническую подготовку к внедрению электронных разрешений для международных перевозок.

Фактически речь идет о переходе от бумажных документов к цифровому формату, что должно упростить работу перевозчиков, ускорить оформление и уменьшить бюрократию.

Читайте также Минразвития готовится внедрить еОчередь для легковых авто

Грузовой "безвиз" остается

В то же время между Украиной и Турцией и в дальнейшем будет действовать либерализованный режим для двусторонних и транзитных грузовых перевозок.

Это означает, что до завершения войны украинским перевозчикам не нужны отдельные разрешения для таких рейсов.

В Министерстве развития громад и территорий сообщили, что дополнительные разрешения в ближайшее время станут доступными в пунктах выдачи для украинских перевозчиков.