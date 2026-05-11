Украина и Турция расширили "транспортный безвиз": перевозчикам добавили сотни новых разрешений

Автоперевозчики Турции и Украины отныне будут работать в улучшенной среде признаний
Кроме этого, есть договоренность о подготовке к цифровизации системы разрешений.
Об этом на своей странице сообщил заместитель главы Министерства развития громад и территорий Украины Сергей Деркач.
Больше рейсов и новые квоты
По результатам переговоров стороны согласовали увеличение количества разрешений на международные перевозки уже на 2026 год.
В частности, украинские перевозчики получат:
- дополнительные 300 разрешений на грузовые перевозки в/из третьих стран – это на 10% больше действующей квоты;
- еще 300 разрешений на двусторонние пассажирские перевозки;
- увеличение квоты пассажирских разрешений на 2027 год – с 400 до 700.
"Бумаги" станет меньше
Отдельно Украина и Турция договорились начать техническую подготовку к внедрению электронных разрешений для международных перевозок.
Фактически речь идет о переходе от бумажных документов к цифровому формату, что должно упростить работу перевозчиков, ускорить оформление и уменьшить бюрократию.
Грузовой "безвиз" остается
В то же время между Украиной и Турцией и в дальнейшем будет действовать либерализованный режим для двусторонних и транзитных грузовых перевозок.
Это означает, что до завершения войны украинским перевозчикам не нужны отдельные разрешения для таких рейсов.
В Министерстве развития громад и территорий сообщили, что дополнительные разрешения в ближайшее время станут доступными в пунктах выдачи для украинских перевозчиков.