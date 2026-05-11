Україна й Туреччина розширили "транспортний безвіз": перевізникам додали сотні нових дозволів

Окрім цього, є домовленість про підготовку до цифровізації системи дозволів.

Про це на своїй сторінці повідомив заступник очільника Міністерства розвитку громад та територій України Сергій Деркач.

Більше рейсів і нові квоти

За результатами переговорів сторони погодили збільшення кількості дозволів на міжнародні перевезення вже на 2026 рік.



Зокрема, українські перевізники отримають:

додаткові 300 дозволів на вантажні перевезення в/з третіх країн — це на 10% більше за чинну квоту;

ще 300 дозволів на двосторонні пасажирські перевезення;

збільшення квоти пасажирських дозволів на 2027 рік — із 400 до 700.

"Паперу" стане менше

Окремо Україна та Туреччина домовилися розпочати технічну підготовку до впровадження електронних дозволів для міжнародних перевезень.

Фактично йдеться про перехід від паперових документів до цифрового формату, що має спростити роботу перевізників, пришвидшити оформлення та зменшити бюрократію.

Вантажний "безвіз" залишається

Водночас між Україною та Туреччиною й надалі діятиме лібералізований режим для двосторонніх і транзитних вантажних перевезень.

Це означає, що до завершення війни українським перевізникам не потрібні окремі дозволи для таких рейсів.

У Міністерстві розвитку громад та територій повідомили, що додаткові дозволи найближчим часом стануть доступними у пунктах видачі для українських перевізників.