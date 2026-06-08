Украина испытает самые длинные автопоезда: маршрут Киев – Одесса станет полигоном для эксперимента

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Опыт скандинавских стран теперь дошел и до нас: трехзвенные автопоезда пока будут ходить на одесском маршруте
Речь идет о грузовых транспортных составах, состоящих из тягача и нескольких последовательно соединенных прицепов или полуприцепов.
Такие автопоезда способны перевозить значительно больше грузов за один рейс, чем обычные фуры. Об этом говорится в релизе Минразвития.
Что даст новый формат перевозок
В Минразвития считают, что использование длинномерных автопоездов поможет сократить количество рейсов, снизить расходы перевозчиков на топливо и обслуживание техники, а также сделает логистику более эффективной.
В то же время благодаря более равномерному распределению нагрузки между осями транспортных средств ожидается уменьшение негативного влияния на дорожное покрытие.
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Где такие машины уже работают
Подобные транспортные решения давно используются в странах Северной Европы. Длинномерные автопоезда эксплуатируются в Швеции, Финляндии, Дании и Нидерландах, где их считают одним из эффективных инструментов для развития логистики и снижения транспортных расходов.
По словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебы, запуск эксперимента является ответом на запрос бизнеса и очередным шагом к интеграции украинской транспортной системы в европейский рынок.
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Безопасность будут проверять отдельно
Сейчас украинское законодательство существенно ограничивает использование таких транспортных составов из-за действующих весовых и габаритных норм. Поэтому движение трехзвенных автопоездов во время эксперимента будет разрешено только по специальным разрешениям и после проведения технических исследований маршрутов.
Пилотный проект продлится два года. Если результаты подтвердят экономическую и техническую целесообразность нововведения, подобные автопоезда могут появиться и на других логистических маршрутах страны.