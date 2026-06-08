Україна випробує найдовші автопоїзди: маршрут Київ – Одеса стане полігоном для експерименту

Йдеться про вантажні транспортні склади, що складаються з тягача та кількох послідовно з'єднаних причепів або напівпричепів.

Такі автопоїзди здатні перевозити значно більше вантажів за один рейс, ніж звичайні фури. Про це йдеться у релізі Мінрозвитку.



Що дасть новий формат перевезень

У Мінрозвитку вважають, що використання довгомірних автопоїздів допоможе скоротити кількість рейсів, знизити витрати перевізників на пальне та обслуговування техніки, а також зробить логістику ефективнішою.

Водночас завдяки більш рівномірному розподілу навантаження між осями транспортних засобів очікується зменшення негативного впливу на дорожнє покриття.

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Де такі машини вже працюють

Подібні транспортні рішення давно використовуються у країнах Північної Європи. Довгомірні автопоїзди експлуатуються у Швеції, Фінляндії, Данії та Нідерландах, де їх вважають одним з ефективних інструментів для розвитку логістики та зниження транспортних витрат.

За словами віцепрем'єр-міністра з відновлення України Олексія Кулеби, запуск експерименту є відповіддю на запит бізнесу та черговим кроком до інтеграції української транспортної системи в європейський ринок.

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Безпеку перевірятимуть окремо

Наразі українське законодавство суттєво обмежує використання таких транспортних складів через чинні вагові та габаритні норми. Тому рух триланкових автопоїздів під час експерименту дозволятиметься лише за спеціальними дозволами та після проведення технічних досліджень маршрутів.

Пілотний проєкт триватиме два роки. Якщо результати підтвердять економічну та технічну доцільність нововведення, подібні автопоїзди можуть з'явитися й на інших логістичних маршрутах країни.