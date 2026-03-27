Украина переходит на новые правила для авто: что важно знать водителям

Кабинет Министров принял постановление №389, которым утвердил новый Технический регламент по конструкции колесных транспортных средств, их составных частей и оборудования. Документ фактически перезапускает правила сертификации автомобилей в Украине, заменяя подход, действовавший более десятилетия.

Новые правила игры для всего рынка

Главное изменение - появление единого технического регламента на уровне правительственного постановления. Ранее эти вопросы регулировались приказом Мининфраструктуры еще с 2012 года.

Теперь правила получили высший юридический статус и стали одинаковыми для всех участников рынка. В то же время в связанных нормативных актах уже обновили все ссылки - они привязаны к новому документу.

Фактически это означает переход к более системной и унифицированной модели регулирования.

Старые авто не будут запрещать

Один из ключевых моментов - защита владельцев автомобилей и бизнеса от резких изменений.

Правительство прямо прописало: транспортные средства, их компоненты или оборудование, которые уже были введены в оборот и соответствовали старым требованиям, не могут быть запрещены или ограничены из-за нового регламента.

Это означает, что уже зарегистрированные авто остаются "легальными" и не подпадают под новые требования задним числом.

Сертификация станет более формализованной

Существенные изменения коснулись работы органов сертификации. В частности, обновили терминологию: вместо "аннулирования" теперь используется понятие "прекращение".

Это не просто замена слова - речь идет о согласовании процедур с законом об административной процедуре.

То есть решения государства становятся более формализованными и юридически четкими.

Также четко прописано, что все процессы - от назначения органов до ограничения их деятельности - должны происходить по новым правилам.

Меньше отказов - больше времени на исправление

Новый регламент меняет подход к работе с заявителями.

Если документы поданы с ошибками или не в полном объеме, заявку не отклоняют сразу. Ее оставляют без движения, а заявителю дают время на исправление.

Максимальный срок - до 20 рабочих дней. При этом сообщения должны направляться оперативно, а дата получения определяется по четко установленным правилам.

Это выглядит как шаг к более "клиентоориентированной" системе.



Контроль за сертификационными органами усиливается

Вместе с послаблениями для заявителей правительство повышает требования к самим органам сертификации.

Среди оснований для прекращения их деятельности - нарушение требований или работа без должным образом определенных полномочий в рамках регламента.

Таким образом государство пытается повысить качество сертификации и ответственность участников процесса.

Кто будет отвечать за новую систему

Функции внедрения нового регламента возложены на Министерство развития общин и территорий.

Соответственно, в нормативной базе уже заменили все упоминания о Мининфраструктуры на Минразвития. Это также отражает общую реформу системы управления в отрасли.

Обновлен и подход к государственному рыночному надзору - проверки авто и комплектующих будут проводиться уже по новым правилам.

Когда все заработает

Постановление вступит в силу через шесть месяцев после опубликования.

Этот период нужен для адаптации рынка: обновления процедур, подготовки органов сертификации и перехода на новые правила.

При этом учреждения, которые уже работали по старым нормам, смогут продолжить деятельность - но уже в рамках нового техрегламента.

Что это означает для водителей

Для рядовых автовладельцев главное - ничего резко не изменится. Старые авто остаются законными, а новые правила касаются прежде всего рынка импорта, сертификации и производителей.

В то же время в долгосрочной перспективе это шаг к более прозрачной и европейской системе регулирования автомобильного рынка в Украине.