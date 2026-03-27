Украина переходит на новые правила для авто: что важно знать водителям

ФОТО: Фрипик|
Кабмин принял новые правила для авто: что изменится уже скоро
Кабинет Министров принял постановление №389, которым утвердил новый Технический регламент по конструкции колесных транспортных средств, их составных частей и оборудования. Документ фактически перезапускает правила сертификации автомобилей в Украине, заменяя подход, действовавший более десятилетия.
Новые правила игры для всего рынка
Главное изменение - появление единого технического регламента на уровне правительственного постановления. Ранее эти вопросы регулировались приказом Мининфраструктуры еще с 2012 года.
Теперь правила получили высший юридический статус и стали одинаковыми для всех участников рынка. В то же время в связанных нормативных актах уже обновили все ссылки - они привязаны к новому документу.
Фактически это означает переход к более системной и унифицированной модели регулирования.
Старые авто не будут запрещать
Один из ключевых моментов - защита владельцев автомобилей и бизнеса от резких изменений.
Правительство прямо прописало: транспортные средства, их компоненты или оборудование, которые уже были введены в оборот и соответствовали старым требованиям, не могут быть запрещены или ограничены из-за нового регламента.
Это означает, что уже зарегистрированные авто остаются "легальными" и не подпадают под новые требования задним числом.
Сертификация станет более формализованной
Существенные изменения коснулись работы органов сертификации. В частности, обновили терминологию: вместо "аннулирования" теперь используется понятие "прекращение".
Это не просто замена слова - речь идет о согласовании процедур с законом об административной процедуре.
То есть решения государства становятся более формализованными и юридически четкими.
Также четко прописано, что все процессы - от назначения органов до ограничения их деятельности - должны происходить по новым правилам.
Меньше отказов - больше времени на исправление
Новый регламент меняет подход к работе с заявителями.
Если документы поданы с ошибками или не в полном объеме, заявку не отклоняют сразу. Ее оставляют без движения, а заявителю дают время на исправление.
Максимальный срок - до 20 рабочих дней. При этом сообщения должны направляться оперативно, а дата получения определяется по четко установленным правилам.
Это выглядит как шаг к более "клиентоориентированной" системе.
Контроль за сертификационными органами усиливается
Вместе с послаблениями для заявителей правительство повышает требования к самим органам сертификации.
Среди оснований для прекращения их деятельности - нарушение требований или работа без должным образом определенных полномочий в рамках регламента.
Таким образом государство пытается повысить качество сертификации и ответственность участников процесса.
Кто будет отвечать за новую систему
Функции внедрения нового регламента возложены на Министерство развития общин и территорий.
Соответственно, в нормативной базе уже заменили все упоминания о Мининфраструктуры на Минразвития. Это также отражает общую реформу системы управления в отрасли.
Обновлен и подход к государственному рыночному надзору - проверки авто и комплектующих будут проводиться уже по новым правилам.
Когда все заработает
Постановление вступит в силу через шесть месяцев после опубликования.
Этот период нужен для адаптации рынка: обновления процедур, подготовки органов сертификации и перехода на новые правила.
При этом учреждения, которые уже работали по старым нормам, смогут продолжить деятельность - но уже в рамках нового техрегламента.
Что это означает для водителей
Для рядовых автовладельцев главное - ничего резко не изменится. Старые авто остаются законными, а новые правила касаются прежде всего рынка импорта, сертификации и производителей.
В то же время в долгосрочной перспективе это шаг к более прозрачной и европейской системе регулирования автомобильного рынка в Украине.