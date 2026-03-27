Україна переходить на нові правила для авто: що важливо знати водіям

Кабінет Міністрів ухвалив постанову №389, якою затвердив новий Технічний регламент щодо конструкції колісних транспортних засобів, їхніх складових частин та обладнання. Документ фактично перезапускає правила сертифікації автомобілів в Україні, замінюючи підхід, що діяв понад десятиліття.

Нові правила гри для всього ринку

Головна зміна — поява єдиного технічного регламенту на рівні урядової постанови. Раніше ці питання регулювались наказом Мінінфраструктури ще з 2012 року.

Тепер правила отримали вищий юридичний статус і стали однаковими для всіх учасників ринку. Водночас у пов’язаних нормативних актах уже оновили всі посилання — вони прив’язані до нового документа.

Фактично це означає перехід до більш системної та уніфікованої моделі регулювання.

Старі авто не заборонятимуть

Один із ключових моментів — захист власників автомобілів і бізнесу від різких змін.

Уряд прямо прописав: транспортні засоби, їхні компоненти або обладнання, які вже були введені в обіг і відповідали старим вимогам, не можуть бути заборонені чи обмежені через новий регламент.

Це означає, що вже зареєстровані авто залишаються «легальними» і не підпадають під нові вимоги заднім числом.

Сертифікація стане більш формалізованою

Суттєві зміни торкнулися роботи органів сертифікації. Зокрема, оновили термінологію: замість «анулювання» тепер використовується поняття «припинення».

Це не просто заміна слова — мова йде про узгодження процедур із законом про адміністративну процедуру.

Тобто рішення держави стають більш формалізованими та юридично чіткими.

Також чітко прописано, що всі процеси — від призначення органів до обмеження їх діяльності — мають відбуватися за новими правилами.

Менше відмов — більше часу на виправлення

Новий регламент змінює підхід до роботи із заявниками.

Якщо документи подані з помилками або не в повному обсязі, заявку не відхиляють одразу. Її залишають без руху, а заявнику дають час на виправлення.

Максимальний строк — до 20 робочих днів. При цьому повідомлення мають надсилатися оперативно, а дата отримання визначається за чітко встановленими правилами.

Це виглядає як крок до більш «клієнтоорієнтованої» системи.



Контроль за сертифікаційними органами посилюється

Разом із послабленнями для заявників уряд підвищує вимоги до самих органів сертифікації.

Серед підстав для припинення їх діяльності — порушення вимог або робота без належно визначених повноважень у межах регламенту.

Таким чином держава намагається підвищити якість сертифікації та відповідальність учасників процесу.

Хто відповідатиме за нову систему

Функції впровадження нового регламенту покладено на Міністерство розвитку громад та територій.

Відповідно, у нормативній базі вже замінили всі згадки про Мінінфраструктури на Мінрозвитку. Це також відображає загальну реформу системи управління в галузі.

Оновлено і підхід до державного ринкового нагляду — перевірки авто та комплектуючих проводитимуться вже за новими правилами.

Коли все запрацює

Постанова набуде чинності через шість місяців після опублікування.

Цей період потрібен для адаптації ринку: оновлення процедур, підготовки органів сертифікації та переходу на нові правила.

При цьому установи, які вже працювали за старими нормами, зможуть продовжити діяльність — але вже в межах нового техрегламенту.

Що це означає для водіїв

Для пересічних автовласників головне — нічого різко не зміниться. Старі авто залишаються законними, а нові правила стосуються передусім ринку імпорту, сертифікації та виробників.

Водночас у довгостроковій перспективі це крок до більш прозорої та європейської системи регулювання автомобільного ринку в Україні.