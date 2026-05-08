Украинцы и компании выбирают разные авто: какие модели стали самыми популярными в апреле

В апреле 2026 года украинский автопарк пополнили около 6,2 тысячи новых легковых автомобилей. Об этом сообщила Укравтопром. Большинство продаж пришлось на частных покупателей - 66%, тогда как 34% новых автомобилей приобрели юридические лица.

Корпоративный сегмент продолжает расти

По сравнению с апрелем 2025 года:

продажи в частном сегменте уменьшились на 1%;

корпоративные закупки выросли на 13%.

Такая динамика свидетельствует об активизации бизнеса, обновление корпоративных автопарков и спрос на автомобили для служебного использования.

Какие авто чаще всего покупали частные клиенты

Среди частных покупателей наиболее популярными стали кроссоверы и модели среднего класса.

Топ-5 новых легковушек среди физических лиц:

Toyota RAV4 - 291 авто;

Hyundai Tucson - 179 авто;

BMW 3 Series - 139 авто;

Renault Duster - 130 авто;

Mazda CX-5 - 124 авто.

Лидерство кроссоверов подтверждает стабильный спрос украинцев на универсальные автомобили с повышенным клиренсом.

Бизнес делает ставку на практичность

В корпоративном сегменте рейтинг существенно отличается.

Самыми популярными моделями среди юридических лиц стали:

Renault Duster - 449 авто;

Skoda Kodiaq - 67 авто;

Toyota RAV4 - 66 авто;

Volkswagen Touareg - 62 авто;

Citroën C-Elysée - 51 авто.

Абсолютным лидером стал Renault Duster, который активно закупают компании и силовые структуры из-за сочетания стоимости, проходимости и экономичности.

Рынок меняется в пользу корпоративных клиентов

Аналитики отмечают, что корпоративный сегмент становится одним из главных драйверов украинского авторынка.

Компании чаще обновляют автопарки даже на фоне нестабильной экономической ситуации, тогда как частные покупатели остаются более осторожными в расходах.