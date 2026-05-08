Українці та компанії обирають різні авто: які моделі стали найпопулярнішими у квітні

У квітні 2026 року український автопарк поповнили близько 6,2 тисячі нових легкових автомобілів. Про це повідомила Укравтопром. Більшість продажів припала на приватних покупців — 66%, тоді як 34% нових автомобілів придбали юридичні особи.

Корпоративний сегмент продовжує зростати

Порівняно з квітнем 2025 року:

продажі у приватному сегменті зменшилися на 1%;

корпоративні закупівлі зросли на 13%.

Така динаміка свідчить про активізацію бізнесу, оновлення корпоративних автопарків та попит на автомобілі для службового використання.

Які авто найчастіше купували приватні клієнти

Серед приватних покупців найбільш популярними стали кросовери та моделі середнього класу.

Топ-5 нових легковиків серед фізичних осіб:

Toyota RAV4 — 291 авто;

Hyundai Tucson — 179 авто;

BMW 3 Series — 139 авто;

Renault Duster — 130 авто;

Mazda CX-5 — 124 авто.

Лідерство кросоверів підтверджує стабільний попит українців на універсальні автомобілі з підвищеним кліренсом.

Бізнес робить ставку на практичність

У корпоративному сегменті рейтинг суттєво відрізняється.

Найпопулярнішими моделями серед юридичних осіб стали:

Renault Duster — 449 авто;

Skoda Kodiaq — 67 авто;

Toyota RAV4 — 66 авто;

Volkswagen Touareg — 62 авто;

Citroën C-Elysée — 51 авто.

Абсолютним лідером став Renault Duster, який активно закуповують компанії та силові структури через поєднання вартості, прохідності та економічності.

Ринок змінюється на користь корпоративних клієнтів

Аналітики зазначають, що корпоративний сегмент стає одним із головних драйверів українського авторинку.

Компанії частіше оновлюють автопарки навіть на тлі нестабільної економічної ситуації, тоді як приватні покупці залишаються більш обережними у витратах.