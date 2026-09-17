Украинцы купили почти 20 тысяч премиальных авто: названы самые популярные марки

В августе 2026 года в Украине зарегистрировали 19 853 сделки с премиальными легковыми автомобилями, что на 4,8% меньше, чем в июле. Такие данные приводит Институт исследований авторынка в свежем обзоре, где анализируются реальные регистрационные операции, а не цены в объявлениях.

Премиум занимает каждую пятую операцию

Всего за первые 30 дней августа в Украине провели 97 204 операции с легковушками. На премиальные модели пришлось 20,4% этого объема или почти каждая пятая операция. Для сравнения, массовый сегмент насчитывал 67 611 операций, бюджетный – 9541.

При этом премиальный сегмент сокращается примерно такими же темпами, как весь рынок. По сравнению с июлем количество сделок уменьшилось на 4,8%, а за год - на 7,6%. За этот же период весь легковой рынок сократился на 8,4%.

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То есть говорить о резком падении интереса украинцев к премиальным автомобилям нет оснований. Их стало меньше в абсолютных цифрах, но доля премиума на рынке практически не изменилась.

Как и на всей украинской вторичке, значительная часть сделок приходится на уже давно известные модели. В августе, например, BMW и Audi оставались среди самых популярных марок украинского рынка подержанных авто.

Две трети премиума – это перепродажи внутри Украины

Главная особенность статистики состоит в способе приобретения автомобилей. В августе внутри Украины сменили владельца 13 204 премиальных автомобиля. Это 66,5% всего премиального сегмента.

Средний возраст таких машин составлял 14,8 года, а медианный – 13 лет. То есть, украинский премиум совсем не означает новый автомобиль из дорогого автосалона. Напротив, значительная часть сделок приходится на автомобили, которым уже далеко за десять лет.

Больше всего таких машин было у BMW – 3887 операций. Audi набрала 3582, а вместе эти две марки обеспечили 56,6% всех внутренних перепродаж премиума.

Среди моделей лидировала BMW 3 Series с 1035 операциями, а BMW 5 Series имела 981 перепродажу.

Еще почти 6 тысяч премиальных авто приехали из-за границы

Вторым крупным источником премиума остается импорт подержанных машин. В августе украинцы впервые зарегистрировали 5819 премиальных автомобилей с пробегом. Это 29,3% всего премиального сегмента.

Здесь картина немного моложе. Средний возраст импортируемого премиального автомобиля составлял 8 лет, а медианный – также 8 лет.

Лидером по количеству ввозимых машин стала Audi – 2110 автомобилей. BMW заняла второе место с 1591 машиной. Итого две марки обеспечили 63,6% премиального импорта с пробегом.

Самой популярной моделью стала Audi Q5 – 690 автомобилей. Второе место заняла Audi A4 с 348 машинами.

Эта тенденция хорошо согласуется с общей структурой украинской вторички. Как показала статистика Auto24 за август, украинцы перепродали более 71 тысячи подержанных легковушек, BMW, Audi и Mercedes-Benz остаются среди основных премиальных брендов рынка.

Новых премиальных авто покупают гораздо меньше

Новые автомобили выглядят в этой статистике совсем по-иному. В августе впервые зарегистрировали всего 830 новых премиальных легковушек. Это 17,3% всех новых авто в премиальном сегменте, но только 4,2% всех премиальных сделок.

Причем именно новый премиум сократился наиболее заметно. В июле было 1028 таких регистраций, поэтому за месяц показатель упал на 19,3%. В сравнении с августом прошлого года падение составляет 41,4%.

Среди новых машин лидировала BMW со 186 автомобилями. Интересно, что второе место заняла Zeekr – 120 машин против 76 в июле.

Среди моделей лучший результат у BMW 3 Series – 75 автомобилей. Вторым стал электрический Zeekr 001 с 46 регистрациями.

Новый премиум быстро переходит на электрификацию

Если посмотреть не на весь премиальный парк, а именно на новые автомобили, то структура силовых установок выглядит совсем иначе.

Из 830 новых премиальных машин 442 были гибридами. Это 53,3% сегмента. Еще 144 автомобиля были электромобилями, или 17,3%.

Таким образом, гибриды и электромобили дали 70,6% новых премиальных регистраций. В то же время, это две разные категории, поэтому объединять их в один тип силовой установки некорректно.

На вторичном рынке картина более традиционна. Среди всех премиальных сделок бензиновые автомобили обеспечили 50,6%, дизельные – 24,6%. На электромобили пришлось 9,1%, а на гибриды – 8,9%.

Любопытно, что именно электромобили уже формируют заметный сегмент премиальной вторички. Во внутренних перепродажах их было 1063, а среди импортируемых машин с пробегом – 598.

На общем вторичном рынке электромобили также продолжают увеличивать свое присутствие. В августе они обеспечили 7% внутренних перепродаж, несмотря на общее сокращение рынка.

Audi и BMW контролируют более половины премиума

Если объединить новые автомобили, импорт с пробегом и внутренние перепродажи, лидерами премиального сегмента стали Audi и BMW.

Audi набрала 5786 сделок, BMW - 5664. Mercedes-Benz с 3113 автомобилями занял третье место. Пять крупнейших марок вместе обеспечили 83,4% всего премиального сегмента, а десять – 94,2%.

Среди моделей чаще всего регистрировали BMW 3 Series – 1367 автомобилей. Далее следуют BMW 5 Series с 1215 и Audi A4 с 1201 операцией.

Audi Q5 оказался на четвертом месте с 1129 автомобилями. Его высокий результат в значительной степени обеспечивает именно импорт б/у машин.

Премиум – это уже не только Киев и автосалоны

Больше премиальных операций в августе оформили в Киеве - 3489. Далее следуют Львовская область с 1687 операциями, Одесская - 1293, Киевская - 979 и Днепропетровская - 952.

В то же время, эти цифры нельзя буквально трактовать как место жительства владельцев. Речь идет именно о месте регистрационного действия, а часть сделок уже оформляется онлайн.

Из-за "Действия" в августе переоформили 4326 премиальных автомобилей, или 21,8% всех сделок в сегменте.

Итак, украинский премиальный авторынок сегодня значительно шире новых машин, стоящих в дорогих автосалонах. Его основу формируют более старые BMW, Audi и Mercedes-Benz, переходящие от одного владельца к другому, а также автомобили с пробегом, приезжающие из-за границы.

Новые премиальные машины составляют лишь небольшую часть рынка, но именно здесь заметнее всего меняется технологическая структура: гибриды и электромобили уже составляют более 70% новых премиальных регистраций.