Українці купили майже 20 тисяч преміальних авто: названо найпопулярніші марки

У серпні 2026 року в Україні зареєстрували 19 853 операції з преміальними легковими автомобілями, що на 4,8% менше, ніж у липні. Такі дані наводить Інститут досліджень авторинку у своєму свіжому огляді, де аналізуються реальні реєстраційні операції, а не ціни в оголошеннях.

Преміум займає кожну п'яту операцію

Загалом за перші 30 днів серпня в Україні провели 97 204 операції з легковиками. На преміальні моделі припало 20,4% цього обсягу, або майже кожна п'ята операція. Для порівняння, масовий сегмент налічував 67 611 операцій, бюджетний - 9541.

При цьому преміальний сегмент скорочується приблизно такими ж темпами, як і весь ринок. Порівняно з липнем кількість операцій зменшилася на 4,8%, а за рік - на 7,6%. За цей самий період весь легковий ринок скоротився на 8,4%.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Тобто говорити про різке падіння інтересу українців до преміальних автомобілів підстав немає. Їх стало менше в абсолютних цифрах, але частка преміуму на ринку практично не змінилася.

Як і на всій українській вторинці, значна частина угод припадає на вже давно відомі моделі. У серпні, наприклад, BMW та Audi залишалися серед найпопулярніших марок українського ринку вживаних авто.

Дві третини преміуму - це перепродажі всередині України

Головна особливість статистики полягає у способі придбання автомобілів. У серпні всередині України змінили власника 13 204 преміальні автомобілі. Це 66,5% усього преміального сегмента.

Середній вік таких машин становив 14,8 року, а медіанний - 13 років. Тобто український преміум зовсім не означає новий автомобіль із дорогого автосалону. Навпаки, значна частина угод припадає на автомобілі, яким уже далеко за десять років.

Найбільше таких машин було у BMW - 3887 операцій. Audi набрала 3582, а разом ці дві марки забезпечили 56,6% усіх внутрішніх перепродажів преміуму.

Серед моделей лідирувала BMW 3 Series із 1035 операціями, а BMW 5 Series мала 981 перепродаж.

Ще майже 6 тисяч преміальних авто приїхали з-за кордону

Другим великим джерелом преміуму залишається імпорт уживаних машин. У серпні українці вперше зареєстрували 5819 преміальних автомобілів із пробігом. Це 29,3% усього преміального сегмента.

Тут картина трохи молодша. Середній вік імпортованого преміального автомобіля становив 8 років, а медіанний - також 8 років.

Лідером за кількістю ввезених машин стала Audi - 2110 автомобілів. BMW посіла друге місце з 1591 машиною. Разом дві марки забезпечили 63,6% преміального імпорту з пробігом.

Найпопулярнішою моделлю стала Audi Q5 - 690 автомобілів. Друге місце посіла Audi A4 із 348 машинами.

Ця тенденція добре узгоджується із загальною структурою української вторинки. Як показала статистика Auto24 за серпень, українці перепродали понад 71 тисячу вживаних легковиків, а BMW, Audi та Mercedes-Benz залишаються серед основних преміальних брендів ринку.

Нових преміальних авто купують набагато менше

Нові автомобілі виглядають у цій статистиці зовсім інакше. У серпні вперше зареєстрували лише 830 нових преміальних легковиків. Це 17,3% усіх нових авто в преміальному сегменті, але лише 4,2% усіх преміальних операцій.

Причому саме новий преміум скоротився найпомітніше. У липні було 1028 таких реєстрацій, тому за місяць показник впав на 19,3%. Порівняно із серпнем минулого року падіння становить 41,4%.

Серед нових машин лідирувала BMW із 186 автомобілями. Цікаво, що друге місце посіла Zeekr - 120 машин проти 76 у липні.

Серед моделей найкращий результат у BMW 3 Series - 75 автомобілів. Другим став електричний Zeekr 001 із 46 реєстраціями.

Новий преміум швидко переходить на електрифікацію

Якщо подивитися не на весь преміальний парк, а саме на нові автомобілі, структура силових установок виглядає зовсім інакше.

Із 830 нових преміальних машин 442 були гібридами. Це 53,3% сегмента. Ще 144 автомобілі були електромобілями, або 17,3%.

Таким чином, гібриди та електромобілі разом дали 70,6% нових преміальних реєстрацій. Водночас це дві різні категорії, тому об'єднувати їх в один тип силової установки некоректно.

На вторинному ринку картина традиційніша. Серед усіх преміальних операцій бензинові автомобілі забезпечили 50,6%, дизельні - 24,6%. На електромобілі припало 9,1%, а на гібриди - 8,9%.

Цікаво, що саме електромобілі вже формують помітний сегмент преміальної вторинки. У внутрішніх перепродажах їх було 1063, а серед імпортованих машин із пробігом - 598.

На загальному вторинному ринку електромобілі також продовжують збільшувати свою присутність. У серпні вони забезпечили 7% внутрішніх перепродажів, попри загальне скорочення ринку.

Audi та BMW контролюють понад половину преміуму

Якщо об'єднати нові автомобілі, імпорт із пробігом та внутрішні перепродажі, лідерами преміального сегмента стали Audi та BMW.

Audi набрала 5786 операцій, BMW - 5664. Mercedes-Benz із 3113 автомобілями посів третє місце. П'ять найбільших марок разом забезпечили 83,4% усього преміального сегмента, а десять - 94,2%.

Серед моделей найчастіше реєстрували BMW 3 Series - 1367 автомобілів. Далі йдуть BMW 5 Series із 1215 та Audi A4 із 1201 операцією.

Audi Q5 опинився на четвертому місці із 1129 автомобілями. Його високий результат значною мірою забезпечує саме імпорт уживаних машин.

Преміум - це вже не тільки Київ і автосалони

Найбільше преміальних операцій у серпні оформили в Києві - 3489. Далі йдуть Львівська область із 1687 операціями, Одеська - 1293, Київська - 979 та Дніпропетровська - 952.

Водночас ці цифри не можна буквально трактувати як місце проживання власників. Йдеться саме про місце реєстраційної дії, а частина угод уже оформлюється онлайн.

Через "Дію" у серпні переоформили 4326 преміальних автомобілів, або 21,8% усіх операцій у сегменті.

Отже, український преміальний авторинок сьогодні значно ширший за нові машини, які стоять у дорогих автосалонах. Його основу формують старіші BMW, Audi та Mercedes-Benz, які переходять від одного власника до іншого, а також автомобілі з пробігом, що приїжджають з-за кордону.

Нові преміальні машини становлять лише невелику частину ринку, зате саме тут найпомітніше змінюється технологічна структура: гібриди та електромобілі вже становлять понад 70% нових преміальних реєстрацій.