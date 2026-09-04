Украинцы продали 71 тысячу подержанных авто: какие модели остаются самыми популярными

По данным Института исследований авторынка, в августе в Украине перерегистрировали 71 154 подержанные легковушки. Если сравнивать одинаковые 30-дневные периоды, это на 4,3% меньше, чем в июле, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение составило 6,4%.

В июле рынок выглядел несколько более активным, но это не стало началом нового витка роста. Auto24 еще анализировал июльский вторичный авторынок, когда за месяц владельцев сменили более 77 тысяч автомобилей.

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Самым активным месяцем последних 13 месяцев остается январь 2026 года, когда было зафиксировано 82 881 перепродажу. Наименьший результат пришелся на февраль – 59674 операции.

Так что августовский показатель не выглядит ни провалом, ни новым рекордом. Это скорее обычное охлаждение рынка после более активного лета.

“Дія” уже оформляет почти каждое третье авто

Самое интересное изменение происходит не с количеством сделок, а со способом их оформления.

В августе через “Дія” перерегистрировали 22 615 подержанных легковушек. Это 31,8% всех перепродаж. Еще 48539 автомобилей, или 68,2%, оформили непосредственно в сервисных центрах МВД.

Причем цифровой сервис продолжает быстро набирать популярность. В августе количество переоформлений через “Дія” было на 70,4% больше, чем год назад. За это же время физических оформлений в сервисных центрах стало на 22,6% меньше.

То есть, общий рынок сокращается, но его цифровая часть движется в противоположном направлении. Если такая тенденция сохранится, доля “Дія” может достаточно быстро приблизиться к половине всех внутренних перепродаж.

Volkswagen снова первый, но Tesla растет

Среди марок традиционно лидирует Volkswagen. В августе украинцы перерегистрировали 8677 автомобилей этого бренда, а вся десятка самых популярных марок сформировала 41339 сделок, или 58,1% рынка.

После Volkswagen расположились Renault с 4309 перепродажами, BMW с 3887, ВАЗ/Lada с 3732 и Skoda с 3698. Далее следуют Audi, Toyota, Ford, Hyundai и Mercedes-Benz.

При этом практически все лидеры потеряли объем как к июлю, так и в годовом сравнении. Меньше всего к июлю просел Hyundai, количество перепродажи которого уменьшилось лишь на 0,6%.

А вот Tesla смотрится совсем по другому. В августе украинцы перепродали 1252 автомобиля этой марки. Это лишь 20 место в общем рейтинге, зато против августа прошлого года показатель вырос на 30,7%.

Причина вполне логична: несколько лет назад в Украине резко увеличилось количество Tesla, а теперь эти автомобили постепенно переходят от первых владельцев к следующим.

Auto24 уже обращал внимание на этот процесс, когда анализировал рост Tesla на украинской вторичке. И августовские цифры подтверждают, что парк электромобилей постепенно формирует свой полноценный рынок перепродаж.

Passat опередил Lanos и Octavia

Среди конкретных моделей первое место хранит Volkswagen Passat. В августе новых владельцев получили 2295 таких автомобилей.

Вторым стал ZAZ/Daewoo Lanos с 2 175 перепродажами, а третье место заняла Skoda Octavia – 2 109 машин. Причем между Lanos и Octavia разница составляла всего 66 автомобилей.

Далее расположились Volkswagen Golf, Renault Megane, BMW 3 Series, Ford Focus, BMW 5 Series, Chevrolet Aveo/ZAZ Vida и Opel Astra.

Интересно, что Golf и Focus стали одними из немногих моделей, увеличивших количество перепродаж не только по отношению к предыдущему месяцу, но и по сравнению с прошлым годом. Golf прибавил 0,8% в годовом измерении, а Focus хоть и вырос на 4,2% к июлю, за год потерял 9,1%.

Lanos при этом продолжает держаться гораздо лучше, чем можно было ожидать несколько лет назад. Auto24 в свое время писал об утрате популярности этой модели, но огромный парк машин в Украине до сих пор обеспечивает ей очень высокую ликвидность.

Более половины машин старше 16 лет

Украинская вторичка остается очень возрастной. Средний возраст автомобиля, сменившего владельца в августе, составлял почти 16 лет, а медианный показатель также равнялся 16 годам.

Наибольшей возрастной группой стали автомобили от 16 до 20 лет – на них пришлось 20 606 перепродаж, или 29% рынка. Еще 16 377 машин были старше 21 года.

Таким образом, автомобили в возрасте от 16 лет обеспечили 36 983 перепродаж, или 52% всех сделок.

Для сравнения, на машины в возрасте до пяти лет пришлось лишь 6273 перепродажи, или 8,8%. То есть, украинская вторичка остается рынком подержанных автомобилей, хотя доля младших машин постепенно увеличивается.

Это хорошо объясняет популярность таких моделей как Passat, Lanos, Octavia, Golf или Focus. Их много в украинском автопарке, давно известны механикам, а запчасти для них можно найти практически без проблем.

Электромобили растут даже на нисходящем рынке

Самое интересное сейчас происходит с электрифицированными автомобилями.

В августе бензиновые машины остались самой большой группой внутренней вторички – 30 275 перепродаж, или 42,5%. Дизельные автомобили обеспечили 27%, машины с ГБО – 20,5%.

А вот электромобили уже набрали 4957 перепродаж. Это 7% всего рынка. Еще 1827 сделок пришлось на гибриды, или 2,6%.

Итого электромобили и гибриды сформировали 6 784 перепродажи, или 9,5% внутреннего рынка.

Причем электромобили продолжают расти даже тогда, когда бензиновые, дизельные и газовые автомобили теряют объемы. К июлю количество перепроданных BEV выросло на 2,3%, а за год – сразу на 38,2%.

Это важный сигнал по возврату НДС на импорт электромобилей. Если ввоз новых машин стал дороже, автомобили, уже находящиеся в Украине, никуда не исчезли. Они продолжают переходить от одного владельца к другому.

Auto24 еще рассказывал о структуре украинского рынка подержанных электромобилей, и тогда было видно, что внутренние перепродажи уже явились важной частью этого сегмента.

Tesla Model Y и Model 3 тянут электрическую вторичку

Среди электромобилей наибольший рост показали Tesla Model Y и Model 3. Их присутствие на внутреннем рынке увеличивается вместе с количеством Tesla в украинском автопарке.

Это принципиально отличает электромобили от ситуации в начале массового распространения в Украине. Раньше большинство машин нужно было сначала привезти из-за границы, а теперь значительная часть спроса может удовлетворяться уже внутри страны.

Именно поэтому падение импорта не обязательно означает аналогичное падение спроса на электрокары. Часть покупателей просто ищет машину среди уже растаможенных, зарегистрированных и ездящих по украинским дорогам.

Киев остается главным местом оформления

Если считать только физические обращения в сервисные центры МВД, первое место занимает Киев. В августе там оформили 7521 перепродажу.

Далее следуют Днепропетровская область с 4454 операциями, Киевская с 3535, Одесская с 3476, Львовская с 3060 и Харьковская с 2791.

Но эти цифры не следует воспринимать как точную географию продаж. Место оформления не обязательно совпадает с местожительством покупателя или продавца, поскольку автомобиль можно переоформить в удобном сервисном центре.

К тому же почти треть всех сделок уже проходит через “Дія”, поэтому роль физических сервисных центров в структуре рынка постепенно уменьшается.

Что происходит с авторынком на самом деле

Августовские цифры показывают достаточно интересную картину. Общее количество перепродаж уменьшается, но внутри рынка продолжаются серьезные изменения.

Дія уже обеспечивает 31,8% оформлений, электромобили и гибриды вместе занимают 9,5%, Tesla продолжает наращивать внутренние перепродажи, а более половины всех меняющих владельца автомобилей старше 16 лет.

То есть украинская вторичка не просто становится меньше или больше. Она постепенно меняет структуру: цифровое оформление вытесняет часть традиционных операций, электрифицированные автомобили занимают все большее место, а старый автопарк продолжает оставаться основой рынка.

И пока Volkswagen Passat и Lanos еще уверенно держатся наверху рейтинга, электромобили уже создали свой большой сегмент, который продолжает расти даже тогда, когда весь рынок движется в обратном направлении.