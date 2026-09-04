Українці продали 71 тисячу вживаних авто: які моделі залишаються найпопулярнішими

За даними Інституту досліджень авторинку, у серпні в Україні перереєстрували 71 154 вживані легковики. Якщо порівнювати однакові 30-денні періоди, це на 4,3% менше, ніж у липні, а проти аналогічного періоду минулого року падіння становило 6,4%.

У липні ринок виглядав трохи активнішим, але це не стало початком нового витка зростання. Auto24 ще аналізував липневий вторинний авторинок, коли за місяць власників змінили понад 77 тисяч автомобілів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Найактивнішим місяцем останніх 13 місяців залишається січень 2026 року, коли було зафіксовано 82 881 перепродаж. Найменший результат припав на лютий – 59 674 операції.

Тож серпневий показник не виглядає ані провалом, ані новим рекордом. Це радше звичайне охолодження ринку після активнішого літа.

Дія вже оформлює майже кожне третє авто

Найцікавіша зміна відбувається не з кількістю угод, а зі способом їх оформлення.

У серпні через Дію перереєстрували 22 615 вживаних легковиків. Це 31,8% усіх перепродажів. Ще 48 539 автомобілів, або 68,2%, оформили безпосередньо у сервісних центрах МВС.

Причому цифровий сервіс продовжує дуже швидко набирати популярність. У серпні кількість переоформлень через Дію була на 70,4% більшою, ніж рік тому. За цей самий час фізичних оформлень у сервісних центрах стало на 22,6% менше.

Тобто загальний ринок скорочується, але його цифрова частина рухається у протилежному напрямку. Якщо така тенденція збережеться, частка Дії може досить швидко наблизитися до половини всіх внутрішніх перепродажів.

Volkswagen знову перший, але Tesla росте

Серед марок традиційно лідирує Volkswagen. У серпні українці перереєстрували 8 677 автомобілів цього бренду, а вся десятка найпопулярніших марок сформувала 41 339 угод, або 58,1% ринку.

Після Volkswagen розташувалися Renault із 4 309 перепродажами, BMW з 3 887, ВАЗ/Lada з 3 732 та Skoda з 3 698. Далі йдуть Audi, Toyota, Ford, Hyundai та Mercedes-Benz.

При цьому практично всі лідери втратили обсяг як до липня, так і в річному порівнянні. Найменше до липня просів Hyundai, кількість перепродажів якого зменшилася лише на 0,6%.

А ось Tesla виглядає зовсім інакше. У серпні українці перепродали 1 252 автомобілі цієї марки. Це лише 20-те місце в загальному рейтингу, зате проти серпня минулого року показник зріс на 30,7%.

Причина цілком логічна: кілька років тому в Україні різко збільшилася кількість Tesla, а тепер ці автомобілі поступово переходять від перших власників до наступних.

Auto24 вже звертав увагу на цей процес, коли аналізував зростання Tesla на українській вторинці. І серпневі цифри підтверджують, що парк електромобілів поступово формує власний повноцінний ринок перепродажів.

Passat випередив Lanos та Octavia

Серед конкретних моделей перше місце зберігає Volkswagen Passat. У серпні нових власників отримали 2 295 таких автомобілів.

Другим став ZAZ/Daewoo Lanos із 2 175 перепродажами, а третє місце посіла Skoda Octavia - 2 109 машин. Причому між Lanos та Octavia різниця становила лише 66 автомобілів.

Далі розташувалися Volkswagen Golf, Renault Megane, BMW 3 Series, Ford Focus, BMW 5 Series, Chevrolet Aveo/ZAZ Vida та Opel Astra.

Цікаво, що Golf і Focus стали одними з небагатьох моделей, які збільшили кількість перепродажів не тільки відносно попереднього місяця, а й порівняно з минулим роком. Golf додав 0,8% у річному вимірі, а Focus хоча й виріс на 4,2% до липня, за рік втратив 9,1%.

Lanos при цьому продовжує триматися значно краще, ніж можна було очікувати кілька років тому. Auto24 свого часу писав про втрату популярності цієї моделі, але величезний парк машин в Україні й досі забезпечує їй дуже високу ліквідність.

Більше половини машин старші за 16 років

Українська вторинка залишається дуже віковою. Середній вік автомобіля, який змінив власника у серпні, становив майже 16 років, а медіанний показник також дорівнював 16 рокам.

Найбільшою віковою групою стали автомобілі від 16 до 20 років - на них припало 20 606 перепродажів, або 29% ринку. Ще 16 377 машин були старшими за 21 рік.

Таким чином, автомобілі віком від 16 років забезпечили 36 983 перепродажі, або 52% усіх угод.

Для порівняння, на машини віком до п'яти років припало лише 6 273 перепродажі, або 8,8%. Тобто українська вторинка залишається ринком старих автомобілів, хоча частка молодших машин поступово збільшується.

Це добре пояснює популярність таких моделей, як Passat, Lanos, Octavia, Golf чи Focus. Їх багато в українському автопарку, вони давно відомі механікам, а запчастини для них можна знайти практично без проблем.

Електромобілі ростуть навіть на спадному ринку

Найцікавіше зараз відбувається з електрифікованими автомобілями.

У серпні бензинові машини залишилися найбільшою групою внутрішньої вторинки - 30 275 перепродажів, або 42,5%. Дизельні автомобілі забезпечили 27%, машини з ГБО - 20,5%.

А от електромобілі вже набрали 4 957 перепродажів. Це 7% усього ринку. Ще 1 827 угод припало на гібриди, або 2,6%.

Разом електромобілі та гібриди сформували 6 784 перепродажі, або 9,5% внутрішнього ринку.

Причому електромобілі продовжують рости навіть тоді, коли бензинові, дизельні та газові автомобілі втрачають обсяги. До липня кількість перепроданих BEV зросла на 2,3%, а за рік - одразу на 38,2%.

Це важливий сигнал після повернення ПДВ на імпорт електромобілів. Якщо ввезення нових машин стало дорожчим, автомобілі, які вже перебувають в Україні, нікуди не зникли. Вони продовжують переходити від одного власника до іншого.

Auto24 ще розповідав про структуру українського ринку вживаних електромобілів, і тоді було видно, що внутрішні перепродажі вже стали важливою частиною цього сегмента.

Tesla Model Y та Model 3 тягнуть електричну вторинку

Серед електромобілів найбільше зростання за рік показали Tesla Model Y та Model 3. Їхня присутність на внутрішньому ринку збільшується разом із кількістю Tesla в українському автопарку.

Це принципово відрізняє електромобілі від ситуації на початку їхнього масового поширення в Україні. Раніше більшість машин потрібно було спочатку привезти з-за кордону, а тепер значна частина попиту може задовольнятися вже всередині країни.

Саме тому падіння імпорту не обов'язково означає аналогічне падіння попиту на електрокари. Частина покупців просто шукає машину серед тих, які вже розмитнені, зареєстровані та їздять українськими дорогами.

Київ залишається головним місцем оформлення

Якщо рахувати лише фізичні звернення до сервісних центрів МВС, перше місце займає Київ. У серпні там оформили 7 521 перепродаж.

Далі йдуть Дніпропетровська область із 4 454 операціями, Київська з 3 535, Одеська з 3 476, Львівська з 3 060 та Харківська з 2 791.

Але ці цифри не варто сприймати як точну географію продажів. Місце оформлення не обов'язково збігається з місцем проживання покупця або продавця, оскільки автомобіль можна переоформити у зручному сервісному центрі.

До того ж майже третина всіх угод уже проходить через Дію, тому роль фізичних сервісних центрів у структурі ринку поступово зменшується.

Що відбувається з авторинком насправді

Серпневі цифри показують досить цікаву картину. Загальна кількість перепродажів зменшується, але всередині ринку тривають серйозні зміни.

Дія вже забезпечує 31,8% оформлень, електромобілі та гібриди разом займають 9,5%, Tesla продовжує нарощувати внутрішні перепродажі, а більше половини всіх автомобілів, які змінюють власника, старші за 16 років.

Тобто українська вторинка не просто стає меншою чи більшою. Вона поступово змінює структуру: цифрове оформлення витісняє частину традиційних операцій, електрифіковані автомобілі займають дедалі більше місця, а старий автопарк продовжує залишатися основою ринку.

І поки Volkswagen Passat та Lanos ще впевнено тримаються нагорі рейтингу, електромобілі вже створили власний великий сегмент, який продовжує рости навіть тоді, коли весь ринок рухається у зворотному напрямку.