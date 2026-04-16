Какой будет новейшая латвийская боевая машина пехоты Hunter

Проект должен стать ключевым этапом обновления латвийской армии на фоне роста угроз безопасности в Европе. Об этом GDELS сделала акцент на своей странице в Linkedin и на других своих ресурсах.

По первому контракту, подписанным в 2025 году, предусматривалась поставка 42 машин на сумму 373 млн евро. Впоследствии Латвия заказала еще 42 единицы – в целом парк составит 84 БМП на платформе ASCOD 2.

Читайте также В Латвии начали производить финский БТР Patria для Украины

Первые поставки ожидаются в 2026 году, а завершение – в 2027-м. Часть производства локализуют в Латвии при участии финской компании Patria.

Почему выбрали ASCOD 2

Латвия искала замену устаревшим британским машинам CVR(T), которые уже не соответствуют требованиям современной войны. В конкурсе также участвовали CV90, K21 и Tulpar, однако победила платформа ASCOD 2.

Новая БМП получит:

30-мм пушку Mk44 Bushmaster II;

активную защиту Iron Fist;

современную цифровую систему управления C4I;

возможность интеграции ПТРК Spike LR2.

Уровень бронирования будет соответствовать стандарту STANAG 4569 (уровень 4).

В GDELS заявили, что уже в этом месяце начнутся учебные программы с латвийским клиентом. Фото: GDELS

"Контракт на закупку новых и современных боевых машин пехоты знаменует собой новый этап механизации Сухопутных войск Латвийской армии. В то же время это большое событие для латвийской военной промышленности, которая будет участвовать в поставке новых боевых машин, – отметил еще при подписании первого контракта министр обороны Андрис Спрудс, что стало актуальным и теперь.

С мыслью об Украине

Обновление латвийского парка происходит параллельно с военной помощью Украине. Ранее Рига уже передавала часть бронетехники, в частности машины CVR(T).

Читайте также БМП CV90 поступают в Украину, но пока в предварительной версии

Полномасштабная война России против Украины стала ключевым фактором, ускорившим перевооружение. В то же время пример Латвии показывает: даже помогая Киеву, страны НАТО активно инвестируют в собственную обороноспособность.

Запуск производства Hunter демонстрирует новый тренд в Европе – параллельное усиление поддержки Украины и модернизацию собственных армий в ответ на долгосрочные угрозы безопасности.