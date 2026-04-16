Якою буде новітня латвійська бойова машина піхоти Hunter

БМП Hunter (ASCOD 2) вироблятиметься в Латвії, яка вже за ліцензією виготовляє фінську Patria
Проєкт має стати ключовим етапом оновлення латвійської армії на тлі зростання безпекових загроз у Європі. Про таке GDELS зробила акцент на своїй сторінці в Linkedin та на інших своїх ресурсах.
За першим контрактом, підписаним у 2025 році, передбачалося постачання 42 машин на суму 373 млн євро. Згодом армія Латвії замовила ще 42 одиниці – загалом парк становитиме 84 БМП на платформі ASCOD 2.
Читайте також У Латвії почали виробляти фінський БТР Patria для України
Перші поставки очікуються у 2026 році, а завершення – у 2027-му. Частину виробництва локалізують у Латвії за участі фінської компанії Patria.
Чому обрали ASCOD 2
Латвія шукала заміну застарілим британським машинам CVR(T), які вже не відповідають вимогам сучасної війни. У конкурсі також брали участь CV90, K21 та Tulpar, однак перемогла платформа ASCOD 2.
Нова БМП отримає:
- 30-мм гармату Mk44 Bushmaster II;
- активний захист Iron Fist;
- сучасну цифрову систему управління C4I;
- можливість інтеграції ПТРК Spike LR2.
Рівень бронювання відповідатиме стандарту STANAG 4569 (рівень 4).
В GDELS заявили, що вже в цьому місяці розпочнуться навчальні програми з латвійським кліентом. Фото: GDELS
"Контракт на закупівлю нових і сучасних бойових машин піхоти знаменує собою новий етап механізації Сухопутних військ Латвійської армії. Водночас це велика подія для латвійської військової промисловості, яка братиме участь у постачанні нових бойових машин, – зазначив ще при підписанні першого контракту міністр оборони Андріс Спрудс, що стало актуальним і тепер.
З думою про Україну
Оновлення латвійського парку відбувається паралельно з військовою допомогою Україні. Раніше Рига вже передавала частину бронетехніки, зокрема машини CVR(T).
Читайте також БМП CV90 надходять в Україну, але поки в попередній версії
Повномасштабна війна Росії проти України стала ключовим фактором, що прискорив переозброєння. Водночас приклад Латвії показує: навіть допомагаючи Києву, країни НАТО активно інвестують у власну обороноздатність.
Запуск виробництва Hunter демонструє новий тренд у Європі – паралельне посилення підтримки України та модернізацію власних армій у відповідь на довгострокові загрози безпеці.