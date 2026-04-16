Якою буде новітня латвійська бойова машина піхоти Hunter

Проєкт має стати ключовим етапом оновлення латвійської армії на тлі зростання безпекових загроз у Європі. Про таке GDELS зробила акцент на своїй сторінці в Linkedin та на інших своїх ресурсах.

За першим контрактом, підписаним у 2025 році, передбачалося постачання 42 машин на суму 373 млн євро. Згодом армія Латвії замовила ще 42 одиниці – загалом парк становитиме 84 БМП на платформі ASCOD 2.

Перші поставки очікуються у 2026 році, а завершення – у 2027-му. Частину виробництва локалізують у Латвії за участі фінської компанії Patria.

Чому обрали ASCOD 2

Латвія шукала заміну застарілим британським машинам CVR(T), які вже не відповідають вимогам сучасної війни. У конкурсі також брали участь CV90, K21 та Tulpar, однак перемогла платформа ASCOD 2.

Нова БМП отримає:

30-мм гармату Mk44 Bushmaster II;

активний захист Iron Fist;

сучасну цифрову систему управління C4I;

можливість інтеграції ПТРК Spike LR2.

Рівень бронювання відповідатиме стандарту STANAG 4569 (рівень 4).

В GDELS заявили, що вже в цьому місяці розпочнуться навчальні програми з латвійським кліентом. Фото: GDELS

"Контракт на закупівлю нових і сучасних бойових машин піхоти знаменує собою новий етап механізації Сухопутних військ Латвійської армії. Водночас це велика подія для латвійської військової промисловості, яка братиме участь у постачанні нових бойових машин, – зазначив ще при підписанні першого контракту міністр оборони Андріс Спрудс, що стало актуальним і тепер.

З думою про Україну

Оновлення латвійського парку відбувається паралельно з військовою допомогою Україні. Раніше Рига вже передавала частину бронетехніки, зокрема машини CVR(T).

Повномасштабна війна Росії проти України стала ключовим фактором, що прискорив переозброєння. Водночас приклад Латвії показує: навіть допомагаючи Києву, країни НАТО активно інвестують у власну обороноздатність.

Запуск виробництва Hunter демонструє новий тренд у Європі – паралельне посилення підтримки України та модернізацію власних армій у відповідь на довгострокові загрози безпеці.