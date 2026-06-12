Украинец приобрел долю в известном производителе эксклюзивных спорткаров Spyker

Владимир Носов,, основатель и президент глобальной финтех-экосистемы W Group и криптобиржи WhiteBIT,, станет совладельцем нидерландского производителя эксклюзивных спорткаров Spyker. В рамках соглашения Spyker Cars войдет в состав W Group, а сам бренд готовится к новому перезапуску с гиперкаром Spyker C8 Preliator XXV.

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Spyker снова пытается вернуться

Spyker — один из тех автомобильных брендов,, которые давно живут не только моделями,, но и легендой. Компания была основана еще в 1880 году в Нидерландах, начинала с карет, затем строила автомобили, самолеты, создала один из первых полноприводных автомобилей в мире, участвовала в Формуле-1 и “24 часах Ле-Мана”.

Но в современной истории Spyker не менее известен своими сложными финансами. Бренд несколько раз переживал банкротства, реструктуризации и очередные заявления о возвращении. В конце 1990-х компанию возродил Виктор Мюллер, который сделал ставку на эксклюзивные спорткары ручной сборки с авиационными мотивами в дизайне.

Самой известной моделью нового периода стал Spyker C8. Это был не массовый спорткар, а скорее автомобиль для коллекционеров, которые ценят не только скорость, но и редкость, механику, стиль и ощущение ручной работы.

Украинский инвестор выходит на рынок премиальных автомобилей

Новый этап в истории Spyker связан с Владимиром Носовым. Он известен как основатель WhiteBIT — крупнейшей европейской криптобиржи по трафику, а также президент W Group, которая развивает финтех- и блокчейн-проекты.

Для W Group сделка со Spyker должна стать выходом за пределы цифровых активов и финтеха. Группа позиционирует эту инвестицию как часть трансформации в мультипродуктовый международный холдинг, где цифровая инфраструктура сочетается с реальными активами.

Если коротко, W Group входит в очень традиционную индустрию — премиальное автопроизводство. Причем не в массовый сегмент, а в одну из самых узких ниш: ультраэксклюзивные автомобили ручной сборки для коллекционеров.

Spyker Digital: гиперкар плюс блокчейн

Вместе с перезапуском автомобильного бренда W Group и Spyker планируют запустить отдельное направление — Spyker Digital. Оно должно заниматься блокчейн-инфраструктурой для сегмента премиальных автомобилей.

Идея звучит амбициозно: объединить классические ценности Spyker с цифровыми продуктами, токенами и новыми форматами взаимодействия с клиентами. Для обычного автомобильного рынка это может выглядеть необычно, но для ультралюксового сегмента такая логика имеет смысл.

Покупатель автомобиля типа Spyker приобретает не просто транспорт. Он покупает историю, доступ к закрытому сообществу, индивидуальный опыт и объект коллекционирования. Именно здесь цифровые сервисы, токенизация, подтверждение происхождения, истории автомобиля или специальные клубные продукты могут стать частью бизнес-модели.

Сам Владимир Носов объясняет инвестицию личным интересом к редким автомобилям и увлечением дизайном Spyker. По его словам, цель не только в перезапуске производства, но и в переосмыслении бренда для новой эпохи с сохранением его классических ценностей.

Новый Spyker C8 Preliator XXV покажут в Калифорнии

Возвращение Spyker должно начаться с нового C8 Preliator XXV. Автомобиль планируют представить 14 августа на мероприятии The Quail в Кармеле, Калифорния, а 16 августа он должен появиться на Concept Car Lawn в рамках Pebble Beach Concours d’Elegance.

Для премиального автомобильного мира это подходящая сцена. Pebble Beach и связанные с ним события — место, где дебютируют самые дорогие, самые редкие и эксклюзивные автомобили мира. Именно там Spyker может напомнить о себе коллекционерам, потенциальным клиентам и дилерам.

Виктор Мюллер, основатель и генеральный директор Spyker Cars, называет партнерство с Владимиром Носовым и W Group важной вехой для возвращения компании на мировой автомобильный рынок. По его словам, интерес к новому C8 Preliator XXV показывает, что спрос на возрождение Spyker до сих пор существует.

Без электричества, но с 800 лошадиными силами

Самая интересная техническая деталь нового Spyker — полный отказ от электрификации. В то время, когда почти все производители суперкаров переходят на гибриды или электрические силовые установки, Spyker делает противоположный шаг.

C8 Preliator XXV должен получить негибридный бензиновый двигатель V8 с двойным турбонаддувом. Заявленная мощность — 800 л.с., максимальная скорость — около 350 км/ч.

Это очень осознанное позиционирование. Spyker не пытается догнать электрические гиперкары по технологическим трендам. Вместо этого бренд хочет остаться автомобилем для тех, кто ценит механический характер, звук, традиционную силовую установку и редкость.

Для небольшого производителя это может быть даже преимуществом. Массовому бренду трудно игнорировать экологические нормы и электрификацию, а нишевый производитель гиперкаров может строить свою идентичность именно вокруг того, что другие постепенно теряют.

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Производство будет очень ограниченным

Spyker никогда не был массовым производителем. За всю современную историю компания изготовила менее трехсот автомобилей. Новый C8 Preliator XXV также должен остаться единичным продуктом, а не серийной моделью в привычном понимании.

Предварительно производство планируют организовать в Великобритании, после чего автомобили будут отправлять в Нидерланды для окраски и финальной сборки. Такой подход хорошо вписывается в образ Spyker: небольшие объемы, ручная работа, сложная логистика и максимальное внимание к деталям.

Именно эксклюзивность всегда была ключевой частью бренда. Spyker не конкурирует с Porsche или Ferrari по объемам продаж. Он существует в другом мире — там,, где покупатель ищет не самый быстрый автомобиль за свои деньги,, а редкую вещь со своей историей.

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