Українець придбав частку відомого виробника ексклюзивних спорткарів Spyker

Володимир Носов, засновник і президент глобальної фінтех-екосистеми W Group та криптобіржі WhiteBIT, стане співвласником нідерландського виробника ексклюзивних спорткарів Spyker. У межах угоди Spyker Cars увійде до складу W Group, а сам бренд готується до нового перезапуску з гіперкаром Spyker C8 Preliator XXV.

До речі раніше часткою Spyker володіли російські бізнесмени

Spyker знову намагається повернутися

Spyker — один із тих автомобільних брендів, які давно живуть не лише моделями, а й легендою. Компанія була заснована ще у 1880 році в Нідерландах, починала з карет, потім будувала автомобілі, літаки, створила один із перших повнопривідних автомобілів у світі, брала участь у Формулі-1 та “24 годинах Ле-Мана”.

Але в сучасній історії Spyker не менше відомий своїми складними фінансами. Бренд кілька разів переживав банкрутства, реструктуризації та чергові заяви про повернення. Наприкінці 1990-х компанію відродив Віктор Мюллер, який зробив ставку на ексклюзивні спорткари ручної збірки з авіаційними мотивами в дизайні.

Найвідомішою моделлю нового періоду став Spyker C8. Це був не масовий спорткар, а радше автомобіль для колекціонерів, які цінують не тільки швидкість, а й рідкісність, механіку, стиль і відчуття ручної роботи.

Український інвестор заходить у преміальний автопром

Новий етап в історії Spyker пов’язаний із Володимиром Носовим. Він відомий як засновник WhiteBIT — найбільшої європейської криптобіржі за трафіком, а також президент W Group, яка розвиває фінтех- та блокчейн-проєкти.

Для W Group угода зі Spyker має стати виходом за межі цифрових активів і фінтеху. Група позиціонує цю інвестицію як частину перетворення на мультипродуктовий міжнародний холдинг, де цифрова інфраструктура поєднується з реальними активами.

Якщо коротко, W Group заходить у дуже традиційну індустрію — преміальне автовиробництво. Причому не в масовий сегмент, а в одну з найвужчих ніш: ультраексклюзивні автомобілі ручної збірки для колекціонерів.

Spyker Digital: гіперкар плюс блокчейн

Разом із перезапуском автомобільного бренду W Group і Spyker планують запустити окремий напрям — Spyker Digital. Він має займатися блокчейн-інфраструктурою для сегмента преміальних автомобілів.

Ідея звучить амбітно: поєднати класичні цінності Spyker з цифровими продуктами, токенами та новими форматами взаємодії з клієнтами. Для звичайного автомобільного ринку це може виглядати незвично, але для ультралюксового сегмента така логіка має сенс.

Покупець автомобіля на кшталт Spyker купує не просто транспорт. Він купує історію, доступ до закритої спільноти, індивідуальний досвід і об’єкт колекціонування. Саме тут цифрові сервіси, токенізація, підтвердження походження, історії автомобіля чи спеціальні клубні продукти можуть стати частиною бізнес-моделі.

Сам Володимир Носов пояснює інвестицію особистим інтересом до рідкісних автомобілів і захопленням дизайном Spyker. За його словами, мета не лише у перезапуску виробництва, а й у переосмисленні бренду для нової епохи зі збереженням його класичних цінностей.

Новий Spyker C8 Preliator XXV покажуть у Каліфорнії

Повернення Spyker має розпочатися з нового C8 Preliator XXV. Автомобіль планують представити 14 серпня на заході The Quail у Кармелі, Каліфорнія, а 16 серпня він має з’явитися на Concept Car Lawn у межах Pebble Beach Concours d’Elegance.

Для преміального автомобільного світу це правильна сцена. Pebble Beach та пов’язані з ним події — місце, де дебютують найдорожчі, найрідкісніші й найексклюзивніші автомобілі світу. Саме там Spyker може нагадати про себе колекціонерам, потенційним клієнтам і дилерам.

Віктор Мюллер, засновник і генеральний директор Spyker Cars, називає партнерство з Володимиром Носовим і W Group важливою віхою для повернення компанії на світовий автомобільний ринок. За його словами, інтерес до нового C8 Preliator XXV показує, що попит на відродження Spyker досі існує.

Без електрики, але з 800 кінськими силами

Найцікавіша технічна деталь нового Spyker — повна відмова від електрифікації. У час, коли майже всі виробники суперкарів переходять на гібриди або електричні силові установки, Spyker робить протилежний крок.

C8 Preliator XXV має отримати негібридний бензиновий двигун V8 із подвійним турбонаддувом. Заявлена потужність — 800 к.с., максимальна швидкість — близько 350 км/год.

Це дуже свідоме позиціонування. Spyker не намагається наздогнати електричні гіперкари за технологічними трендами. Натомість бренд хоче залишитися автомобілем для тих, хто цінує механічний характер, звук, традиційну силову установку й рідкісність.

Для невеликого виробника це може бути навіть перевагою. Масовому бренду важко ігнорувати екологічні норми та електрифікацію, а нішевий виробник гіперкарів може будувати свою ідентичність саме навколо того, що інші поступово втрачають.

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Виробництво буде дуже обмеженим

Spyker ніколи не був масовим виробником. За всю сучасну історію компанія виготовила менше трьохсот автомобілів. Новий C8 Preliator XXV також має залишитися штучним продуктом, а не серійною моделлю у звичному розумінні.

Попередньо виробництво планують організувати у Великій Британії, після чого автомобілі відправлятимуть до Нідерландів для фарбування та фінального складання. Такий підхід добре вписується в образ Spyker: невеликі обсяги, ручна робота, складна логістика й максимальна увага до деталей.

Саме ексклюзивність завжди була ключовою частиною бренду. Spyker не конкурує з Porsche чи Ferrari обсягами продажів. Він існує в іншому світі — там, де покупець шукає не найшвидший автомобіль за свої гроші, а рідкісну річ із власною історією.

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