Украинец стал лучшим водителем трамвая в Европе

Андрей Бичев продемонстрировал лучший результат среди мужчин-водителей, набрав 3240 баллов. В итоге он опередил представителей Праги, Вены, Цюриха и других европейских городов.

Таким образом, водитель "Киевпасстранса" получил титул лучшего водителя трамвая Европы среди мужчин. Об этом столичный перевозчик сообщает на своей ФБ-странице.

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Восемь дисциплин и испытание на точность

Участникам чемпионата пришлось продемонстрировать не только быстроту реакции, но и максимальную точность управление трамваем.

Программа соревнований, как сообщает в своем релизе КГГА, состояла из восьми дисциплин. Среди них были трамвайный боулинг, контроль дистанции до специального манекена, движение задним ходом, экстренное торможение и даже упражнения по баскетболу.

На чемпионате Европы мастерство киевским водителям трамвая приходилось отстаивать по принципу "и швец, и жнец, и на дуде игрец". Фото: КГГА

Многие задачи требовали от водителей буквально миллиметровой точности, ведь за каждую ошибку участники теряли баллы.

Киевская команда – в топ-6 Европы

Андрей Бичев выступал в паре с Наталкой Гавриленко. Киевские водители успешно прошли все этапы соревнований и по итогам восьми дисциплин заняли шестое место в командном зачете.

Всего в чемпионате приняли участие команды из 26 европейских столиц и крупных городов.

В субботу победителей Чемпионата наградили и отметили, а уже сегодня они вернулись на маршруты: война войной, а работу транспортной системы никто не отменял. Фото: КГГА

Киевская команда опередила представителей Осло, Милана, Берлина, Варшавы, Барселоны и Лондона.

Соревнования водителей трамваев в Варшаве

TRAM-EM– это европейский чемпионат, во время которого водители трамваев соревнуются в профессиональном мастерстве.

Участники выполняют специальные задачи, проверяющие точность управления, реакцию и навыки работы с трамвайным вагоном в сложных ситуациях.

Для украинского "Киевпасстранса" нынешний результат стал особенно заметным: его представитель одержал победу в личном зачете, а киевская команда вошла в шестерку лучших.