Українець став найкращим водієм трамвая в Європі

Андрій Бічев продемонстрував найкращий результат серед чоловіків-водіїв, набравши 3240 балів. У підсумку він випередив представників Праги, Відня, Цюриха та інших європейських міст.

Таким чином, водій "Київпастрансу" отримав титул найкращого водія трамвая Європи серед чоловіків. Про це столичний перевізник повідомляє на своїй ФБ-сторінці.

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Вісім дисциплін і випробування на точність

Учасникам чемпіонату довелося продемонструвати не лише швидкість реакції, а й максимальну точність керування трамваєм.

Програма змагань, як повідомляє у своєму релізі КМДА, складалася з восьми дисциплін. Серед них були трамвайний боулінг, контроль дистанції до спеціального манекена, рух заднім ходом, екстрене гальмування і навіть вправи з баскетболу.

На чемпіонаті Європи майстерність київським водіям трамвая доводилося відстоювати за принципом "і швець, і жнець, і на дуду грець". Фото: КМДА

Багато завдань вимагали від водіїв буквально міліметрової точності, адже за кожну помилку учасники втрачали бали.

Київська команда – у топ-6 Європи

Андрій Бічев виступав у парі з Наталкою Гавриленко. Київські водії успішно пройшли всі етапи змагань та за підсумками восьми дисциплін посіли шосте місце в командному заліку.

Загалом у чемпіонаті взяли участь команди з 26 європейських столиць і великих міст.

У суботу переможців Чемпіонату нагородили й відзначили, а вже сьогодні вони повернулися на маршрути: війна війною, а роботу транспортної системи ніхто не скасовував. Фото: КМДА

Київська команда випередила представників Осло, Мілана, Берліна, Варшави, Барселони та Лондона.

Змагання водіїв трамваїв у Варшаві

TRAM-EM – це європейський чемпіонат, під час якого водії трамваїв змагаються у професійній майстерності.

Учасники виконують спеціальні завдання, які перевіряють точність керування, реакцію та навички роботи з трамвайним вагоном у складних ситуаціях.

Для українського "Київпастрансу" цьогорічний результат став особливо помітним: його представник здобув перемогу в особистому заліку, а київська команда увійшла до шістки найкращих.