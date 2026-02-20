Украинская компания перегнала в Румынию много своей техники: известна причина

За короткий промежуток времени возле города Салонта обустроена производственная база. Она расположена в 80 км от объекта, на котором сейчас ведется строительство, но сделано это с прицелом на реализацию более масштабного проекта – трассы Арад - Орадя.

Как говорится в сообщении на ФБ-странице компании, несмотря на прошлогоднюю отсрочку румынской стороной начала строительства, украинская компания продолжает готовиться к новому старту работ.

Зимой также работы вдоволь

Пока же на рабочем объекте стабилизируют основу путем добавления цементных вяжущих продолжают устройство насыпей.

На базе уже обустроено:

современный модульный офис из 20 вагончиков;

помещение для постоянного проживания 200 человек;

модульный блок для лаборатории;

ограждение периметра территории с освещением;

артезианскую скважину глубиной 120 метров,

систему водоотведения и канализации;

станцию ремонта строительной техники;

установлен трансформатор на 1200 кВт, продолжается прокладка электросетей;

монтируется весовая площадка;

продолжается заготовка балласта фракции 0-63 под будущий проект.

На площадку завозят тралами специальную строительную технику, а машины логистики, бытового сопровождения отряда пришли своим ходом. Скрриншот: Авто24

По долгосрочным контрактам

В прошлом году "Автомагистраль-Юг" заключила договор на строительство одного из участков скоростной дороги Арад - Орадя длиной 33,7 км. Стоимость контракта - 460 млн евро. Старт работ запланирован на 2027 год.

Кроме этого, осенью прошлого года "Автомагистраль-Юг" присоединилась к строительству новой скоростной трассы длиной 28,55 км на маршруте между Будапештом и Бухарестом. Стоимость контракта составляет более 150 млн евро.

Проект реализуют румынские партнеры, а украинская компания отвечает за выполнение комплекса земляных работ на участке длиной 6,5 км.