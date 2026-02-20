Українська компанія перегнала до Румунії багато своєї техніки: прогнози приємні

За короткий проміжок часу біля міста Салонта облаштовано виробничу базу. Вона розташована за 80 км від об’єкта, на якому зараз ведеться будівництво, але зроблено це з прицілом на реалізацію масштабнішого проєкту — траси Арад — Орадя.

Як йдеться у повідомленні на ФБ-сторінці компанії, попри торішнє відтермінування румунською стороною початку будівництва, українська компанія продовжує готуватися до нового старту робіт.

Читайте також Дорогу в ЄС будуватиме українська компанія

Взимку також роботи вдосталь

Поки ж на робочому об'єкті стабілізують основу шляхом додавання цементних в’язких продовжують влаштування насипів.

На базі вже облаштовано:

сучасний модульний офіс із 20 вагончиків;

приміщення для постійного проживання 200 осіб;

модульний блок для лабораторії;

огорожу периметра території з освітленням;

артезіанську свердловину глибиною 120 метрів,

систему водовідведення та каналізації;

станцію ремонту будівельної техніки;

встановлено трансформатор на 1200 кВт, триває прокладання електромереж;

монтується ваговий майданчик;

триває заготівля баласту фракції 0-63 під майбутній проєкт.

На майданчик завозять на тралах спеціальну будівельну техніку, а машини логістики, побутового супроводу загону прийшли своїм ходом. Скриншот: Авто24

За довготривалими контрактами

Торік "Автомагістраль-Південь" уклала договір на будівництво однієї з ділянок швидкісної дороги Арад — Орадя завдовжки 33,7 км. Вартість контракту — 460 млн євро. Старт робіт запланований на 2027 рік.

Читайте також Українські дорожники зробили одну автомагістраль в Румунії та розпочинають роботи на іншій

Окрім цього, восени минулого року "Автомагістраль-Південь" долучилася до будівництва нової швидкісної траси завдовжки 28,55 км на маршруті між Будапештом та Бухарестом. Вартість контракту становить понад 150 млн євро.

Проєкт реалізують румунські партнери, а українська компанія відповідає за виконання комплексу земляних робіт на ділянці завдовжки 6,5 км.