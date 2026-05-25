Украинские фуры проверяют "на ходу": где уже тестируют СмартТахо нового поколения

На Львовщине стартовало практическое внедрение системы СмартТахо второго поколения – технологии, позволяющей дистанционно контролировать режим труда и отдыха водителей грузового и пассажирского транспорта без массовых остановок автомобилей. Есть нюансы.
ФОТО: Укртрансбезопасность|

Благодаря такому оборудованию мониторинг тахографов фур осуществляется дистанционно

Валентин Ожго
25 мая, 10:10
Именно Львовская область стала первым регионом Украины, где новую систему начали испытывать в реальных условиях дорожного контроля.

Об этом событии сообщила на своей ФБ-странице пресс-служба Укртрансбезопасности.

Как работает СмартТахо

Новая технология позволяет инспекторам Укртрансбезопасности дистанционно считывать информацию с цифровых тахографов прямо во время движения транспортного средства.

Система автоматически анализирует данные о:

  • времени управления автомобилем;
  • продолжительности отдыха водителя;
  • возможных нарушениях режима труда.


Информация мгновенно передается на планшет инспектора и интегрируется в цифровую систему "еИнспектор".

Фактически речь идет о новом формате контроля, когда проверки становятся более точечными, а инспекторы могут останавливать только те транспортные средства, по которым система выявила риски нарушений.

По такой технологии остановка грузовика будет только в том случае, когда в работе тахометра инспектор заметит несоответствия во времени труда и отдыха. Фото: Укртрансбезопасность

Меньше безосновательных остановок

В Укртрансбезопасности отмечают, что внедрение СмартТахо имеет сразу несколько целей.

Какие преимущества удаленного мониторинга:

  • повышение эффективности проверок;
  • минимизация человеческого фактора;
  • сокращение количества безосновательных остановок;
  • прозрачный контроль за перевозчиками;
  • повышение безопасности дорожного движения.

Для добросовестного бизнеса это означает меньше простоев на дорогах и более быстрый контроль, а для водителей – меньше контактов с инспекторами во время рутинных проверок.

Шаг к европейским стандартам

Система СмартТахо второго поколения является частью цифровой трансформации Укртрансбезопасности и приближения украинского транспортного контроля к европейским правилам.

После завершения практического тестирования во Львовской области технологию планируют масштабировать и на другие регионы Украины.

Фактически это может стать одним из первых шагов к полностью цифровому контролю коммерческого транспорта, где решение о проверке будет принимать не инспектор "на глаз", а автоматизированная система анализа данных.

