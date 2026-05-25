Украинские фуры проверяют "на ходу": где уже тестируют СмартТахо нового поколения

Именно Львовская область стала первым регионом Украины, где новую систему начали испытывать в реальных условиях дорожного контроля.

Об этом событии сообщила на своей ФБ-странице пресс-служба Укртрансбезопасности.

Как работает СмартТахо

Новая технология позволяет инспекторам Укртрансбезопасности дистанционно считывать информацию с цифровых тахографов прямо во время движения транспортного средства.

Система автоматически анализирует данные о:

времени управления автомобилем;

продолжительности отдыха водителя;

возможных нарушениях режима труда.



Информация мгновенно передается на планшет инспектора и интегрируется в цифровую систему "еИнспектор".

Фактически речь идет о новом формате контроля, когда проверки становятся более точечными, а инспекторы могут останавливать только те транспортные средства, по которым система выявила риски нарушений.

По такой технологии остановка грузовика будет только в том случае, когда в работе тахометра инспектор заметит несоответствия во времени труда и отдыха. Фото: Укртрансбезопасность

Меньше безосновательных остановок

В Укртрансбезопасности отмечают, что внедрение СмартТахо имеет сразу несколько целей.

Какие преимущества удаленного мониторинга:

повышение эффективности проверок;

минимизация человеческого фактора;

сокращение количества безосновательных остановок;

прозрачный контроль за перевозчиками;

повышение безопасности дорожного движения.

Для добросовестного бизнеса это означает меньше простоев на дорогах и более быстрый контроль, а для водителей – меньше контактов с инспекторами во время рутинных проверок.

Шаг к европейским стандартам

Система СмартТахо второго поколения является частью цифровой трансформации Укртрансбезопасности и приближения украинского транспортного контроля к европейским правилам.

После завершения практического тестирования во Львовской области технологию планируют масштабировать и на другие регионы Украины.

Фактически это может стать одним из первых шагов к полностью цифровому контролю коммерческого транспорта, где решение о проверке будет принимать не инспектор "на глаз", а автоматизированная система анализа данных.