Украинские фуры проверяют "на ходу": где уже тестируют СмартТахо нового поколения

ФОТО: Укртрансбезопасность|
Благодаря такому оборудованию мониторинг тахографов фур осуществляется дистанционно
Именно Львовская область стала первым регионом Украины, где новую систему начали испытывать в реальных условиях дорожного контроля.
Об этом событии сообщила на своей ФБ-странице пресс-служба Укртрансбезопасности.
Читайте также На легкий коммерческий транспорт LCV необходимо установить тахографы: когда именно
Как работает СмартТахо
Новая технология позволяет инспекторам Укртрансбезопасности дистанционно считывать информацию с цифровых тахографов прямо во время движения транспортного средства.
Система автоматически анализирует данные о:
- времени управления автомобилем;
- продолжительности отдыха водителя;
- возможных нарушениях режима труда.
Информация мгновенно передается на планшет инспектора и интегрируется в цифровую систему "еИнспектор".
Фактически речь идет о новом формате контроля, когда проверки становятся более точечными, а инспекторы могут останавливать только те транспортные средства, по которым система выявила риски нарушений.
По такой технологии остановка грузовика будет только в том случае, когда в работе тахометра инспектор заметит несоответствия во времени труда и отдыха. Фото: Укртрансбезопасность
Меньше безосновательных остановок
В Укртрансбезопасности отмечают, что внедрение СмартТахо имеет сразу несколько целей.
Какие преимущества удаленного мониторинга:
- повышение эффективности проверок;
- минимизация человеческого фактора;
- сокращение количества безосновательных остановок;
- прозрачный контроль за перевозчиками;
- повышение безопасности дорожного движения.
Для добросовестного бизнеса это означает меньше простоев на дорогах и более быстрый контроль, а для водителей – меньше контактов с инспекторами во время рутинных проверок.
Читайте также Дальнобойщики в ЕС будут хранить данные труда и отдыха за два месяца
Шаг к европейским стандартам
Система СмартТахо второго поколения является частью цифровой трансформации Укртрансбезопасности и приближения украинского транспортного контроля к европейским правилам.
После завершения практического тестирования во Львовской области технологию планируют масштабировать и на другие регионы Украины.
Читайте также Украинского водителя в Польше "сожгли" за магнит на тахографе
Фактически это может стать одним из первых шагов к полностью цифровому контролю коммерческого транспорта, где решение о проверке будет принимать не инспектор "на глаз", а автоматизированная система анализа данных.