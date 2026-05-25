Українські фури перевіряють "на ходу": де вже тестують СмартТахо нового покоління

ФОТО: Укртрансбезпека|
Завдяки такому обладнанню моніторинг тахографів фур здійснюється дистанційно
Саме Львівська область стала першим регіоном України, де нову систему почали випробовувати у реальних умовах дорожнього контролю.
Про цю подію повідомила на своїй ФБ-сторінці пресслужба Укртрансбезпеки.
Як працює СмартТахо
Нова технологія дозволяє інспекторам Укртрансбезпеки дистанційно зчитувати інформацію з цифрових тахографів просто під час руху транспортного засобу.
Система автоматично аналізує дані про:
- час керування автомобілем;
- тривалість відпочинку водія;
- можливі порушення режиму праці.
Інформація миттєво передається на планшет інспектора та інтегрується у цифрову систему "єІнспектор".
Фактично йдеться про новий формат контролю, коли перевірки стають більш точковими, а інспектори можуть зупиняти лише ті транспортні засоби, щодо яких система виявила ризики порушень.
За такою технологією зупинка вантажівки буде лише в тому випадку, коли в роботі тахометра інспектор помітить невідповідності в часі праці та відпочинку.
Менше безпідставних зупинок
В Укртрансбезпеці наголошують, що впровадження СмартТахо має одразу кілька цілей.
Які переваги віддаленого моніторингу:
- підвищення ефективності перевірок;
- мінімізація людського фактора;
- скорочення кількості безпідставних зупинок;
- прозорий контроль за перевізниками;
- підвищення безпеки дорожнього руху.
Для добросовісного бізнесу це означає менше простоїв на дорогах і швидший контроль, а для водіїв – менше контактів із інспекторами під час рутинних перевірок.
Крок до європейських стандартів
Система СмартТахо другого покоління є частиною цифрової трансформації Укртрансбезпеки та наближення українського транспортного контролю до європейських правил.
Після завершення практичного тестування у Львівській області технологію планують масштабувати й на інші регіони України.
Фактично це може стати одним із перших кроків до повністю цифрового контролю комерційного транспорту, де рішення про перевірку ухвалюватиме не інспектор "на око", а автоматизована система аналізу даних.