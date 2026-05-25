Українські фури перевіряють "на ходу": де вже тестують СмартТахо нового покоління

Саме Львівська область стала першим регіоном України, де нову систему почали випробовувати у реальних умовах дорожнього контролю.

Про цю подію повідомила на своїй ФБ-сторінці пресслужба Укртрансбезпеки.

Як працює СмартТахо

Нова технологія дозволяє інспекторам Укртрансбезпеки дистанційно зчитувати інформацію з цифрових тахографів просто під час руху транспортного засобу.

Система автоматично аналізує дані про:

час керування автомобілем;

тривалість відпочинку водія;

можливі порушення режиму праці.



Інформація миттєво передається на планшет інспектора та інтегрується у цифрову систему "єІнспектор".

Фактично йдеться про новий формат контролю, коли перевірки стають більш точковими, а інспектори можуть зупиняти лише ті транспортні засоби, щодо яких система виявила ризики порушень.

За такою технологією зупинка вантажівки буде лише в тому випадку, коли в роботі тахометра інспектор помітить невідповідності в часі праці та відпочинку. Фото: Укртрансбезпека

Менше безпідставних зупинок

В Укртрансбезпеці наголошують, що впровадження СмартТахо має одразу кілька цілей.

Які переваги віддаленого моніторингу:

підвищення ефективності перевірок;

мінімізація людського фактора;

скорочення кількості безпідставних зупинок;

прозорий контроль за перевізниками;

підвищення безпеки дорожнього руху.

Для добросовісного бізнесу це означає менше простоїв на дорогах і швидший контроль, а для водіїв – менше контактів із інспекторами під час рутинних перевірок.

Крок до європейських стандартів

Система СмартТахо другого покоління є частиною цифрової трансформації Укртрансбезпеки та наближення українського транспортного контролю до європейських правил.

Після завершення практичного тестування у Львівській області технологію планують масштабувати й на інші регіони України.

Фактично це може стати одним із перших кроків до повністю цифрового контролю комерційного транспорту, де рішення про перевірку ухвалюватиме не інспектор "на око", а автоматизована система аналізу даних.