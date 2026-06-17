Украинские компании стали покупать больше автомобилей

В мае 2026 года в Украине было зарегистрировано около 5,5 тыс. новых легковых автомобилей, пишет «Укравтопром». При этом основную часть продаж обеспечили частные покупатели, однако именно корпоративный сектор продемонстрировал положительную динамику на фоне общего спада рынка.

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По данным «Укравтопрома», 63% новых легковых автомобилей приобрели физические лица, тогда как на юридических лиц пришлось 37% всех регистраций.

По сравнению с маем прошлого года продажи новых автомобилей частным клиентам сократились на 29%. Зато корпоративный сегмент продемонстрировал рост на 7%, что свидетельствует о сохранении спроса со стороны государственных и корпоративных автопарков.

Лидеры среди частных покупателей

Самой популярной моделью среди физических лиц стала Mazda CX-5. В мае частные клиенты приобрели 171 такой автомобиль.

В пятерку самых популярных моделей также вошли:

Mazda CX-5 — 171 автомобиль; Hyundai Tucson — 154 автомобиля; Skoda Kodiaq — 113 автомобилей; BMW 3 Series — 111 автомобилей; Nissan X-Trail — 110 автомобилей.

В предпочтениях частных покупателей преобладают кроссоверы среднего класса, хотя в рейтинг попал и премиальный седан BMW 3 Series.

Что покупают юридические лица

В корпоративном секторе бесспорным лидером стал Renault Duster. В мае юридические лица приобрели 334 таких автомобиля, что почти в четыре раза больше, чем у ближайшего преследователя.

ТОП-5 моделей среди юридических лиц выглядит так:

Renault Duster — 334 автомобиля; Skoda Octavia — 87 автомобилей; Toyota Hilux — 71 автомобиль; Skoda Kodiaq — 69 автомобилей; Toyota RAV4 — 65 автомобилей.

Выбор компаний традиционно сосредоточен на практичных и выносливых моделях, которые хорошо подходят для служебного использования, коммерческих поездок и силовых структур.

Анализ рынка

Статистика демонстрирует существенную разницу между предпочтениями частных и корпоративных покупателей. Если физические лица чаще выбирают комфортные семейные кроссоверы и модели с акцентом на оснащение, то юридические лица делают ставку на надежность, экономичность и невысокую стоимость эксплуатации.

Особенно показателен результат Renault Duster, который стал абсолютным лидером корпоративного сегмента. В то же время среди частных покупателей первенство удерживает Mazda CX-5, что подтверждает стабильный спрос на современные кроссоверы японского производства.