Українські компанії стали купувати більше автомобілів

У травні 2026 року в Україні було зареєстровано близько 5,5 тис. нових легкових автомобілів, пише Укравтопром. При цьому основну частину продажів забезпечили приватні покупці, однак саме корпоративний сектор продемонстрував позитивну динаміку на тлі загального спаду ринку.

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За даними Укравтопрому, 63% нових легковиків придбали фізичні особи, тоді як на юридичних осіб припало 37% усіх реєстрацій.

Порівняно з травнем минулого року продажі нових автомобілів приватним клієнтам скоротилися на 29%. Натомість корпоративний сегмент продемонстрував зростання на 7%, що свідчить про збереження попиту з боку державних та корпоративних автопарків.

Лідери серед приватних покупців

Найпопулярнішою моделлю серед фізичних осіб стала Mazda CX-5. У травні приватні клієнти придбали 171 такий автомобіль.

До п’ятірки найпопулярніших моделей також увійшли:

Mazda CX-5 — 171 авто; Hyundai Tucson — 154 авто; Skoda Kodiaq — 113 авто; BMW 3 Series — 111 авто; Nissan X-Trail — 110 авто.

У вподобаннях приватних покупців переважають кросовери середнього класу, хоча до рейтингу потрапив і преміальний седан BMW 3 Series.

Що купують юрособи

У корпоративному секторі беззаперечним лідером став Renault Duster. У травні юридичні особи придбали 334 таких автомобілі, що майже вчетверо більше за найближчого переслідувача.

ТОП-5 моделей серед юридичних осіб виглядає так:

Renault Duster — 334 авто; Skoda Octavia — 87 авто; Toyota Hilux — 71 авто; Skoda Kodiaq — 69 авто; Toyota RAV4 — 65 авто.

Вибір компаній традиційно зосереджений на практичних і витривалих моделях, які добре підходять для службового використання, комерційних поїздок та силових структур.

Аналіз ринку

Статистика демонструє суттєву різницю між вподобаннями приватних та корпоративних покупців. Якщо фізичні особи частіше обирають комфортні сімейні кросовери та моделі з акцентом на оснащення, то юридичні роблять ставку на надійність, економічність і невисоку вартість експлуатації.

Особливо показовим є результат Renault Duster, який став абсолютним лідером корпоративного сегмента. Водночас серед приватних покупців першість утримує Mazda CX-5, що підтверджує стабільний попит на сучасні кросовери японського виробництва.