Украинский аналог HMMWV официально поступил на вооружение ВСУ

О допуске нового бронеавтомобиля сообщило Министерство обороны. UAT.Desna можно считать отечественным аналогом американского HMMWV.

В ходе разработки украинские конструкторы, хотя и ориентировались на проверенные решения легендарного "Хамви", но все же в приоритет поставили адаптацию машины к современным условиям войны и опыту украинских военных.

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Низкий, малозаметный и очень проворный

"Десна" создана на украинском предприятии на собственном шасси, спроектированном специально для выполнения боевых задач. Бронеавтомобиль имеет длину 5,35 м, ширину 2,7 м и высоту всего 2 м, что способствует лучшей маневренности и меньшей заметности на местности.

Машина способна преодолевать броды глубиной до 70 см и развивать скорость до 110 км/ч. В кабине предусмотрены места для водителя и четырех военнослужащих. При полной массе 8,3 тонны полезная нагрузка составляет до 1,5 тонны.

У "Десны" клиренс на 7 сантиметров больше, чем у тяжелого многоцелевого бронированного 3-осного автомобиля КрАЗ-6322з "Raptor" с дорожным просветом 37 см. Фото: УкрАрмоТех

В средней нише "Десна" не имеет конкурентов

В Минобороны отмечают, что UAT.Desna создана как полноценный военный автомобиль, а не переоборудованный гражданский пикап. Среди ее преимуществ называют оптимальное сочетание защиты и мобильности, модульную конструкцию кузова, автоматическую коробку передач, эргономичную компоновку и производительное шасси.

Новый бронеавтомобиль должен усилить парк колесной техники ВСУ, заполнив промежуточную нишу между легкими внедорожниками и тяжелыми MRAP.

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По данным Минобороны, в 2025 году украинская армия получила на 25% больше специальных бронированных автомобилей, чем годом ранее, причем большинство из них относятся именно к классу MRAP с усиленной противоминной защитой.