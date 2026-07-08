Український аналог HMMWV офіційно став на озброєння ЗСУ

Про допуск нового бронеавтомобіля повідомило Міністерство оборони. UAT.Desna можна вважати вітчизняним аналогом американському HMMWV.

Під час розробки українські конструктори хоча й орієнтувалися на перевірені рішення легендарного "Хамві", але все-таки в пріоритет поставили адаптацію машини до сучасних умов війни та досвіду українських військових.

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Низький, малопомітний і дуже прудкий

"Десну" створено на українському підприємстві на власному шасі, спроєктованому спеціально для виконання бойових завдань. Бронеавтомобіль має довжину 5,35 м, ширину 2,7 м і висоту лише 2 м, що сприяє кращій маневровості та меншій помітності на місцевості.

Машина здатна долати броди глибиною до 70 см і розвивати швидкість до 110 км/год. У кабіні передбачено місця для водія та чотирьох військовослужбовців. За повної маси 8,3 тонни корисне навантаження становить до 1,5 тонни.

У "Десни" кліренс на 7 сантиметрів більший, ніж у важкого багатоцільового броньованого тривісного автомобіля КрАЗ-6322з "Raptor" з дорожнім просвітом 37 см. Фото: УкрАрмоТех

У середній ніші Desna поза конкуренцією

У Міноборони зазначають, що UAT.Desna створена як повноцінний військовий автомобіль, а не переобладнаний цивільний пікап. Серед її переваг називають оптимальне поєднання захисту та мобільності, модульну конструкцію кузова, автоматичну коробку передач, ергономічне компонування і продуктивне шасі.

Новий бронеавтомобіль має посилити парк колісної техніки ЗСУ, заповнивши проміжну нішу між легкими позашляховиками та важкими MRAP.

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За даними Міноборони, у 2025 році українська армія отримала на 25% більше спеціальних броньованих автомобілів, ніж роком раніше, причому більшість із них належать саме до класу MRAP із посиленим протимінним захистом.