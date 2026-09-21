Украинский автопром в августе: 81% новых регистраций пришлось на прицепы

По данным Института исследований авторынка, в августе 2026 года в Украине впервые зарегистрировали 2484 новых транспортных средств, изготовленных или переоборудованных в Украине. Это на 61 машину, или 2,4%, меньше, чем в июле, и на 12 единиц, или 0,5%, меньше августа прошлого года. Категория охватывает не только технику, изготовленную с нуля, но и импортные шасси, получившие в Украине кузова, надстройки или другое оборудование.

Прицепы остаются основой украинского производства

Главным продуктом украинского автопрома по количеству регистраций в августе оставались прицепы. Их зарегистрировали 2020, то есть 81,3% от всей категории.

Для сравнения, в июле было 2125 таких регистраций, а год назад - 2031. Таким образом, за месяц показатель уменьшился на 105 единиц, а по сравнению с августом 2025 года - всего на 11. В целом категория "Made in Ukraine" почти не изменилась за год. В августе 2025-го она насчитывала 2496 транспортных средств, против 2484 в этом году.

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Интересно, что украинская техника занимает очень разную долю в зависимости от типа транспортного средства. Среди новых прицепов в августе 99,1% были произведены или переоборудованы в Украине. Среди автобусов этот показатель составлял 87,5%, среди полуприцепов – 38,3%, грузовиков – 15,1%, а легковушек – только 2,9%.

То есть украинское производство сегодня наиболее заметно именно в сегменте прицепной и специализированной техники.

Автобусов стало вдвое больше

На фоне сокращения количества прицепов заметно вырос сегмент автобусов. В августе зарегистрировали 119 автобусов украинского производства или переоборудования. В июле таких было всего 48, а в августе прошлого года - 113. Следовательно, за месяц количество регистраций возросло на 71 автобус.

Основную часть этого результата сформировали три группы моделей. ЗАЗ A08 I-VAN получил 42 первые регистрации, БАЗ А081 Эталон – 32, а Богдан/Ataman D-093 – 29. Итого они обеспечили 103 из 119 регистраций украинских автобусов.

Полуприцепы показали еще больший скачок

Еще более динамично рос сегмент полуприцепов. В августе их зарегистрировали 57, в то время как в июле было всего 25.

По сравнению с августом 2025 разница еще заметнее: тогда украинских полуприцепов зарегистрировали только 10.

Самой популярной моделью стала Everlast ST3-12A – 38 из 57 регистраций. Таким образом, одна модель обеспечила большую часть всего августовского результата этого сегмента.

Рост автобусов и полуприцепов частично компенсировал сокращение количества прицепов и грузовиков. Именно поэтому общий результат "Made in Ukraine" изменился относительно мало.

Грузовиков стало меньше, легковушек почти не изменилось

В августе украинского производства или переоборудования было 148 грузовиков. Это на 57 меньше, чем в июле и на 45 меньше, чем в августе прошлого года.

Крупнейшей модельной группой стала InterCargoTruck на базе Mercedes-Benz Sprinter – 11 регистраций.

Легковой сегмент изменился минимально. В августе зарегистрировали 140 таких автомобилей, против 142 в июле и 149 годом ранее.

Самой популярной легковушкой украинской категории стала Škoda Karoq – 77 автомобилей. Это 55% всех 140 легковушек. В общей сложности на марку Škoda пришлось 86 регистраций.

Здесь важно учитывать особенность статистики. Речь идет именно о первых регистрациях транспортных средств, которые по данным ГСЦ МВД попали в категорию изготовленных или переоборудованных в Украине. Поэтому показатель нельзя напрямую трактовать как количество автомобилей, полностью производимых на украинских заводах.

Пять производителей обеспечили более половины результата

Если смотреть на все виды техники вместе, больше всего регистраций в августе получили ПГ – 487, Палыч – 263, АМС – 210, Днепр – 173 и Ursagroup – 165.

Итого эти пять производителей обеспечили 1 298 регистраций, или 52,3% всей категории.

Однако здесь есть важный нюанс. Все они представлены преимущественно прицепной техникой, потому такой рейтинг нельзя воспринимать как сравнение украинских автомобильных производителей. Он, прежде всего, показывает масштаб сегмента прицепов в общей структуре "Made in Ukraine".

Доля украинской техники среди новых авто растет

В августе украинские транспортные средства составили 18,2% всех новых регистраций в стране – 2 484 из 13 639.

Для сравнения, в июле доля составила 16,5%, а в августе прошлого года – 16,3%.

Однако этот рост не означает, что украинское производство резко увеличило объемы. Напротив, количество регистраций техники украинского изготовления несколько уменьшилось. Доля увеличилась из-за того, что общий рынок новых транспортных средств в августе сократился сильнее.

В более длинном периоде показатели также заметно колебались. С августа 2025 года по август 2026-го наименьший результат зафиксировали в феврале 2026 года - 1 855 регистраций, а самый большой в апреле - 2 851.

Поэтому августовские 2484 транспортных средства находятся примерно посередине этого диапазона. Главная особенность месяца заключается не столько в общем количестве, сколько в изменении структуры: прицепов стало меньше, тогда как автобусы и полуприцепы существенно прибавили.