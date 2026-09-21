Український автопром у серпні: 81% нових реєстрацій припало на причепи

За даними Інституту досліджень авторинку, у серпні 2026 року в Україні вперше зареєстрували 2 484 нові транспортні засоби, виготовлені або переобладнані в Україні. Це на 61 машину, або 2,4%, менше, ніж у липні, і на 12 одиниць, або 0,5%, менше за серпень минулого року. Категорія охоплює не лише техніку, виготовлену з нуля, а й імпортні шасі, які в Україні отримали кузови, надбудови чи інше обладнання.

Причепи залишаються основою українського виробництва

Головним продуктом українського автопрому за кількістю реєстрацій у серпні залишалися причепи. Їх зареєстрували 2 020, тобто 81,3% від усієї категорії.

Для порівняння, у липні було 2 125 таких реєстрацій, а рік тому - 2 031. Таким чином, за місяць показник зменшився на 105 одиниць, а порівняно із серпнем 2025 року - лише на 11. Загалом категорія "Made in Ukraine" майже не змінилася за рік. У серпні 2025-го вона налічувала 2 496 транспортних засобів, проти 2 484 цьогоріч.

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Цікаво, що українська техніка займає дуже різну частку залежно від типу транспортного засобу. Серед нових причепів у серпні 99,1% були виготовлені або переобладнані в Україні. Серед автобусів цей показник становив 87,5%, серед напівпричепів - 38,3%, вантажівок - 15,1%, а легковиків - лише 2,9%.

Тобто українське виробництво сьогодні найбільше помітне саме у сегменті причіпної та спеціалізованої техніки.

Автобусів стало вдвічі більше

На тлі скорочення кількості причепів помітно виріс сегмент автобусів. У серпні зареєстрували 119 автобусів українського виготовлення або переобладнання. У липні таких було лише 48, а торік у серпні - 113. Отже, за місяць кількість реєстрацій зросла на 71 автобус.

Основну частину цього результату сформували три групи моделей. ЗАЗ A08 I-VAN отримав 42 перші реєстрації, БАЗ А081 Еталон - 32, а Богдан/Ataman D-093 - 29. Разом вони забезпечили 103 із 119 реєстрацій українських автобусів.

Напівпричепи показали ще більший стрибок

Ще динамічніше зростав сегмент напівпричепів. У серпні їх зареєстрували 57, тоді як у липні було лише 25.

Порівняно з серпнем 2025 року різниця ще помітніша: тоді українських напівпричепів зареєстрували лише 10.

Найпопулярнішою моделлю стала Everlast ST3-12A - 38 із 57 реєстрацій. Таким чином, одна модель забезпечила більшу частину всього серпневого результату цього сегмента.

Зростання автобусів і напівпричепів частково компенсувало скорочення кількості причепів та вантажівок. Саме тому загальний результат "Made in Ukraine" змінився відносно мало.

Вантажівок стало менше, легковиків майже не змінилося

У серпні українського виготовлення або переобладнання було 148 вантажівок. Це на 57 менше, ніж у липні, і на 45 менше, ніж у серпні минулого року.

Найбільшою модельною групою стала InterCargoTruck на базі Mercedes-Benz Sprinter - 11 реєстрацій.

Легковий сегмент змінився мінімально. У серпні зареєстрували 140 таких автомобілів, проти 142 у липні та 149 роком раніше.

Найпопулярнішим легковиком української категорії стала Škoda Karoq - 77 автомобілів. Це 55% усіх 140 легковиків. Загалом на марку Škoda припало 86 реєстрацій.

Тут важливо враховувати особливість статистики. Йдеться саме про перші реєстрації транспортних засобів, які за даними ГСЦ МВС потрапили до категорії виготовлених або переобладнаних в Україні. Тому показник не можна напряму трактувати як кількість автомобілів, повністю вироблених на українських заводах.

П'ять виробників забезпечили понад половину результату

Якщо дивитися на всі види техніки разом, найбільше реєстрацій у серпні отримали ПГ - 487, Палич - 263, АМС - 210, Дніпро - 173 та Ursagroup - 165.

Разом ці п'ять виробників забезпечили 1 298 реєстрацій, або 52,3% всієї категорії.

Однак тут є важливий нюанс. Усі вони представлені переважно причіпною технікою, тому такий рейтинг не можна сприймати як порівняння українських автомобільних виробників. Він насамперед показує масштаб сегмента причепів у загальній структурі "Made in Ukraine".

Частка української техніки серед нових авто зростає

У серпні українські транспортні засоби становили 18,2% усіх нових реєстрацій у країні - 2 484 із 13 639.

Для порівняння, у липні частка становила 16,5%, а в серпні минулого року - 16,3%.

Однак це зростання не означає, що українське виробництво різко наростило обсяги. Навпаки, кількість реєстрацій техніки українського виготовлення трохи зменшилася. Частка збільшилася тому, що загальний ринок нових транспортних засобів у серпні скоротився сильніше.

У довшому періоді показники також помітно коливалися. Від серпня 2025 року до серпня 2026-го найменший результат зафіксували у лютому 2026 року - 1 855 реєстрацій, а найбільший у квітні - 2 851.

Тож серпневі 2 484 транспортні засоби перебувають приблизно посередині цього діапазону. Головна особливість місяця полягає не стільки в загальній кількості, скільки у зміні структури: причепів стало менше, тоді як автобуси та напівпричепи суттєво додали.