Украинский дизайнер показал компактный пикап Мураха II

Украинский дизайнер Роман Прядко опубликовал на странице RP Design новый проект "МУРАХА II 4×4". Автор называет его компактным утилитарным вездеходом и "вторым дыханием забытого концепта 1966 года". Это пока дизайнерская работа, однако Прядко отмечает, что у концепта есть потенциал стать реальной машиной.

Вместо кроссовера– маленькая рабочая машина

На рендерах "Мураха II" выглядит не как очередной городской SUV, а как небольшой утилитарный автомобиль, которому важнее проехать и перевезти груз, чем поразить количество декоративного хрома.

Машина получила почти вертикальные лобовые стекла, очень короткие свесы, большие внедорожные шины и значительный дорожный просвет. Кузов максимально прямоугольный, без сложной пластики, а колесные арки прикрыты широкими накладками.

Спереди видны компактная светодиодная оптика и буксировочный элемент. Сзади – простая грузовая платформа с откидным бортом, на котором заглавными буквами нанесено название MURAHA.

По пропорциям концепт больше напоминает небольшой японский kei-truck или специализированный вездеход, чем обычный пикап.

Кабину можно сделать короткой или четырехместной

Роман Прядко показал сразу несколько вариантов компоновки. На одном из рендеров "Мураха II" имеет короткую кабину и более длинную грузовую платформу. В другом исполнении появляется второй ряд сидений, из-за чего кузов становится короче.

Именно такая модульность хорошо соответствует утилитарной идее машины. Один вариант можно было использовать как легкий рабочий транспорт, другой - для перевозки людей и оборудования.

Крыша и верхняя часть кузова также выглядят максимально простыми, а открытый характер машины напоминает старые утилитарные вездеходы, где функциональность была важнее шумоизоляции и электроприводов сидений.

В предыдущем проекте Прядко использовал схожий подход, когда показал современную версию ЛуАЗ "Волынянка II". Там также главными чертами были компактность, короткие свесы, высокий клиренс и ориентация на настоящее бездорожье.

Откуда взялась старая "Муравей"

История названия гораздо более интересна, чем может показаться. Оригинальный автомобиль "Муравей", который на украинском языке логически переводится как "Мураха", создали в 1966 году инженер Олег Ивченко и художник-конструктор Эдуард Молчанов.

Это был очень компактный самодельный автомобиль вагонной компоновки. Его длина составляла чуть более трех метров, а колесная база – всего 1550 мм. Машина весила около 500-520 кг и могла перевозить четырех человек.

Позади установили двухцилиндровый мотоциклетный двигатель объемом около 350 куб. см. Мощность составляла примерно 14-18 л. в зависимости от источника, а максимальная скорость достигала около 70 км/ч. Кузов имел трубчатый каркас и панели из фанеры и металла.

Об этой необычной машине Auto24 рассказывал еще несколько лет назад. Правда, важно не путать автомобили: существовала также другая самодельная амфибия с таким же названием, построенная уже в 1970-х годах.

Новая "Мураха" имеет совсем другую философию

RP Design не пытался буквально воспроизвести автомобиль в 1966 году. От оригинала осталась, прежде всего, сама идея: маленькая машина, минимум лишнего и максимум полезного объема.

Если старый "Муравей" была легковым микроавтомобилем с задним приводом, то новый концепт получил обозначение 4×4 и явно задуман для более сложных условий эксплуатации.

Технических характеристик автор пока не обнародовал, поэтому говорить о двигателе, батарее, трансмиссии или реальной грузоподъемности рано. Судя по названию и виду, основная идея состоит в создании небольшой полноприводной платформы, которую можно приспособить под разные задачи.

В этом "Мураха II" в определенной степени восходит к философии старых ЛуАЗов. Они тоже были небольшими, простыми и легкими, благодаря чему демонстрировали серьезную проходимость. Auto24 ранее объяснял, почему возродить классическую "Волынянку" сегодня значительно сложнее, чем кажется.