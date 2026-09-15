Украинский дизайнер возродил ЛуАЗ "Волынянку" в современном стиле

Проект дизайнер опубликовал на своей странице RP Design в Facebook, назвав его "LUAZ-969M Expedition – эволюция легенды".

Какой могла бы быть новая "Волынянка"

На рендерах изображен компактный трехдверный внедорожник с короткими свесами, большими внедорожными колесами и значительным дорожным просветом. Передняя часть с круглыми фарами сохраняет определенное стилистическое родство с классическим ЛуАЗ-969М, хотя современный автомобиль выглядит гораздо более агрессивно.

Концепт получил массивные бамперы, металлические буксировочные крюки и лебедку спереди. На крыше установили дополнительное освещение, багажник и канистры, а на корме разместили полноразмерное запасное колесо.

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Желто-черное оформление также намекает на экспедиционное предназначение автомобиля. Судя по дизайну, автор представляет "Волынянку II" не городским кроссовером, а компактным вездеходом для путешествий вдали от асфальта.

Дизайнер уже не в первый раз переосмысливает ЛуАЗ

Роман Прядко регулярно создает современные версии украинских автомобилей. В частности, раньше он показывал три варианта того, каким мог бы стать современный ЛуАЗ, среди которых были проекты LUAZ-VLN и LUAZ-969-M.

Еще один его проект получил название LUAZ MANDRY 2025. Тогда дизайнер сделал ставку на ретрообраз компактного внедорожника с высоким клиренсом, большими колесами и экспедиционным оборудованием. Auto24 уже показывал этот концепт вместе с современным видением КрАЗ.

В этот раз Прядко пошел еще дальше в сторону настоящего экспедиционного автомобиля. После предварительных отзывов он, по собственным словам, доработал концепт, изменил форму капота, добавил лебедку и скорректировал общий вид машины.

ЛуАЗ остался бы компактным

Несмотря на современный вид, автор сохранил одну из главных черт оригинальной "Волынянки" – компактные размеры. Именно небольшой кузов в сочетании с полным приводом был одной из причин, почему у ЛуАЗ-969 была репутация очень проходимого автомобиля.

В свое время "Волынянка" была создана именно как простой и легкий вездеход. Как ранее объяснял Auto24, конструкция ЛуАЗ-969 имела немало особенностей, которые помогали ему преодолевать грязи лучше значительно больших внедорожников..

При этом новый концепт не имеет никаких заявленных технических характеристик. Роман Прядко показал именно дизайнерское видение автомобиля, поэтому говорить о двигателе, мощности, трансмиссии или реальных внедорожных возможностях "Волынянки II" пока рано.

Может ли ЛуАЗ вернуться

Пока что о серийном производстве такого автомобиля речь не идет. Это дизайнерский концепт, демонстрирующий, как могла бы выглядеть современная интерпретация легендарного украинского вездехода.

Тема возрождения ЛуАЗа периодически возвращается. Судя по новому рендеру, современная "Волынянка" вполне могла выглядеть именно так: маленький, высокий и максимально утилитарный внедорожник, но уже с LED-фарами, лебедкой, большими колесами и экспедиционным оборудованием.