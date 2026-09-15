Український дизайнер відродив ЛуАЗ "Волинянку" у сучасному стилі

Проєкт дизайнер опублікував на своїй сторінці RP Design у Facebook, назвавши його "LUAZ-969M Expedition - еволюція легенди".

Якою могла б бути нова "Волинянка"

На рендерах зображений компактний тридверний позашляховик із короткими звисами, великими позашляховими колесами та значним дорожнім просвітом. Передня частина з круглими фарами зберігає певну стилістичну спорідненість із класичним ЛуАЗ-969М, хоча сучасний автомобіль виглядає значно агресивніше.

Концепт отримав масивні бампери, металеві буксирувальні гаки та лебідку спереду. На даху встановили додаткове освітлення, багажник і каністри, а на кормі розмістили повнорозмірне запасне колесо.

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Жовто-чорне оформлення також натякає на експедиційне призначення автомобіля. Судячи з дизайну, автор уявляє "Волинянку II" не міським кросовером, а компактним всюдиходом для подорожей далеко від асфальту.

Дизайнер уже не вперше переосмислює ЛуАЗ

Роман Прядко регулярно створює сучасні версії українських автомобілів. Зокрема, раніше він показував три варіанти того, яким міг би стати сучасний ЛуАЗ, серед яких були проєкти LUAZ-VLN та LUAZ-969-M.

Ще один його проєкт отримав назву LUAZ MANDRY 2025. Тоді дизайнер зробив ставку на ретрообраз компактного позашляховика з високим кліренсом, великими колесами та експедиційним обладнанням. Auto24 вже показував цей концепт разом із сучасним баченням КрАЗ.

Цього разу Прядко пішов ще далі в бік справжнього експедиційного автомобіля. Після попередніх відгуків він, за власними словами, доопрацював концепт, змінив форму капота, додав лебідку та скоригував загальний вигляд машини.

ЛуАЗ залишився б компактним

Попри сучасний вигляд, автор зберіг одну з головних рис оригінальної "Волинянки" - компактні розміри. Саме невеликий кузов у поєднанні з повним приводом був однією з причин, чому ЛуАЗ-969 мав репутацію дуже прохідного автомобіля.

Свого часу "Волинянка" була створена саме як простий і легкий всюдихід. Як раніше пояснював Auto24, конструкція ЛуАЗ-969 мала чимало особливостей, які допомагали йому долати багнюку краще за значно більші позашляховики.

При цьому новий концепт не має жодних заявлених технічних характеристик. Роман Прядко показав саме дизайнерське бачення автомобіля, тому говорити про двигун, потужність, трансмісію чи реальні позашляхові можливості "Волинянки II" поки що зарано.

Чи може ЛуАЗ повернутися

Поки що про серійне виробництво такого автомобіля не йдеться. Це дизайнерський концепт, який демонструє, як могла б виглядати сучасна інтерпретація легендарного українського всюдихода.

Втім, тема відродження ЛуАЗу періодично повертається. Судячи з нового рендера, сучасна "Волинянка" цілком могла б виглядати саме так: маленький, високий та максимально утилітарний позашляховик, але вже з LED-фарами, лебідкою, великими колесами та експедиційним обладнанням.