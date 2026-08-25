Украинский Getmancar вышел на рынок Египта: где можно арендовать автомобиль

Как сообщили в Getmancar, сервис запустил прокат автомобилей в Каире, Луксоре, Эль-Гуне, Хургаде, Асуане и Марса-Алами. В отличие от обычного городского каршеринга, в Египте компания работает по модели классической аренды автомобилей, как и на рынках Германии и Румынии.

На старте доступны 11 автомобилей

Первый парк Getmancar в Египте пока невелик и состоит из 11 машин. Среди них есть как доступные седаны, так и кроссоверы.

Клиентам предлагают Nissan Sunny, Chery Arrizo, Toyota Corolla, MG 5, Chery Tiggo 7, MG ZS и Chery Tiggo 8.

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Стоимость аренды начинается от 39 долларов в сутки и зависит от конкретной модели и продолжительности проката.

Для туристов есть еще одна немаловажная опция: автомобиль можно заказать с доставкой в нужный город. То есть, машина не обязательно должна находиться именно там, где клиент хочет ее получить.

Основная ставка на туристов

В Getmancar объясняют выход в Египет наличием местных партнеров, помогающих с развитием сервиса и операционной работой.

"У нас есть стратегические партнеры в Египте, которые могут помочь нам с развитием сервиса на месте. Поэтому мы приняли решение о выходе на этот рынок", – рассказал СЕО Getmancar Тарас Гетманский.

Основной аудиторией компания видит туристов, в первую очередь гостей из США и Европы. Для них арендованный автомобиль может являться альтернативой трансферам и локальным сервисам такси во время путешествий между курортами и туристическими городами.

Getmancar уже имеет опыт работы за границей

Для украинского сервиса это не первая попытка работать на зарубежном рынке. Еще в 2022 году Авто24 писал о запуске Getmancar в Грузии, где сервис предлагал автомобили в Тбилиси и Батуми.

Сам Getmancar начинал как сервис краткосрочного каршеринга. Авто24 раньше рассказывал и о модели привлечения частных автомобилей в его автопарк, когда владельцы могли передавать машины компании для последующей аренды.

Сейчас зарубежная модель компании постепенно смещается от поминутного каршеринга до более традиционного проката, который проще масштабировать в туристических регионах.

Аренду автомобилей в Египте уже можно оформить через официальный сайт Getmancar. Если новое направление покажет достаточный спрос, нынешний парк из 11 машин, очевидно, имеет простор для дальнейшего расширения.