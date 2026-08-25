Український Getmancar вийшов на ринок Єгипту: де можна орендувати авто

Як повідомили в Getmancar, сервіс запустив прокат автомобілів у Каїрі, Луксорі, Ель-Гуні, Хургаді, Асуані та Марса-Аламі. На відміну від звичного міського каршерингу, у Єгипті компанія працює за моделлю класичної оренди автомобілів, як і на ринках Німеччини та Румунії.

На старті доступні 11 автомобілів

Перший парк Getmancar у Єгипті поки невеликий і складається з 11 машин. Серед них є як доступні седани, так і кросовери.

Клієнтам пропонують Nissan Sunny, Chery Arrizo, Toyota Corolla, MG 5, Chery Tiggo 7, MG ZS та Chery Tiggo 8.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Вартість оренди починається від 39 доларів на добу та залежить від конкретної моделі й тривалості прокату.

Для туристів є ще одна важлива опція: автомобіль можна замовити з доставкою до потрібного міста. Тобто машина не обов'язково має перебувати саме там, де клієнт хоче її отримати.

Основна ставка на туристів

У Getmancar пояснюють вихід до Єгипту наявністю місцевих партнерів, які допомагають із розвитком сервісу та операційною роботою.

"У нас є стратегічні партнери в Єгипті, які можуть допомогти нам з розвитком сервісу на місці. Тому ми прийняли рішення про вихід на цей ринок", розповів СЕО Getmancar Тарас Гетманський.

Основною аудиторією компанія бачить туристів, передусім гостей зі США та Європи. Для них орендований автомобіль може бути альтернативою трансферам і локальним сервісам таксі під час подорожей між курортами та туристичними містами.

Getmancar уже має досвід роботи за кордоном

Для українського сервісу це не перша спроба працювати на іноземному ринку. Ще у 2022 році Авто24 писав про запуск Getmancar у Грузії, де сервіс пропонував автомобілі у Тбілісі та Батумі.

Сам Getmancar починав саме як сервіс короткострокового каршерингу. Авто24 раніше розповідав і про модель залучення приватних автомобілів до його автопарку, коли власники могли передавати машини компанії для подальшої оренди.

Зараз закордонна модель компанії поступово зміщується від похвилинного каршерингу до традиційнішого прокату, який простіше масштабувати у туристичних регіонах.

Оренду автомобілів у Єгипті вже можна оформити через офіційний сайт Getmancar. Якщо новий напрямок покаже достатній попит, нинішній парк із 11 машин очевидно має простір для подальшого розширення.