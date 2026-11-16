Украинский капитал спасает легенду: гиперкары Spyker бросают вызов Bugatti

Как сообщает Motor1.com, нидерландская марка Spyker официально объявила о своем возвращении с новым гиперкаром C8 Preliator XXV Coupe.

Главным финансовым двигателем камбэка стал украинский ИТ-предприниматель, основатель финтех-холдинга W Group и криптовалютной биржи WhiteBIT Владимир Носов, который в июне 2026 года приобрел значительную долю в компании и стал ее совладельцем.

Именно украинские инвестиции позволили постоянному идеологу бренда Виктору Мюллеру извлечь компанию из пропасти после второго банкротства в 2021 году. В октябре 2025 года Мюллер сумел выкупить права на торговую марку за 350 тысяч евро, заключив мировое соглашение с ликвидатором Деннисом Стеффенсом, хотя первоначально речь шла о требованиях более трех миллионов евро.

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Теперь, обладая надежным финансовым тылом, руководство заявляет, что все инженерные работы завершены, а первые чеки от клиентов уже переведены на счета компании.

Мы будем позиционировать себя на самой вершине рынка, где признанными брендами являются Pagani, Koenigsegg, Bugatti и Gordon Murray Automotive,

– Виктор Мюллер, основатель Spyker.

Конечно, к таким громким обещаниям следует относиться со здоровым скептицизмом, ведь предыдущие проекты Мюллера, в том числе попытка спасти Saab или участие в Формуле-1, заканчивались финансовым крахом.

Однако на этот раз подход выглядит гораздо более прагматичным, а реальным тестом на жизнеспособность бизнес-модели станут фактические поставки автомобилей, которые запланированы на второй квартал 2027 года.

Что известно о технической начинке?

Техническая начинка нового купе действительно впечатляет и полностью соответствует заявленному статусу. Под капотом скрывается глубоко модернизированный 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом, архитектура которого заимствована у топовых моделей Audi типа RS 6 и R8.

После специальной перенастройки для Spyker этот монстр выдает 800 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. Благодаря таким показателям разгон до сотни занимает всего 2,7.– 2,9 секунды, а максимальная скорость уверенно переваливает за отметку в 350 км/ч.

Но настоящей изюминкой для автомобильных гурманов стала трансмиссия. В то время как большинство конкурентов массово перешли на автоматические коробки и подрулевые лепестки, Spyker предлагает сознательный возврат к истокам.

Весь этот крутой момент передается на задние колеса исключительно через 6-ступенчатую механическую коробку передач от итальянской фирмы Graziano Oerlikon. Никаких роботов с двумя сцеплениями– только чистое аналоговое взаимодействие, подчеркнутое фирменным полностью открытым хромированным механизмом переключения передач прямо в салоне.

Spyker C8 Preliator XXV. Источник: Spyker

Где производят новый Spyker?

Хотя Spyker традиционно гордится своей нидерландской идентичностью, а официальная штаб-квартира находится в городе Линден, фактическое высокотехнологичное производство развернуто в Великобритании. Алюминиевая пространственная рама и кузовные панели производятся полностью вручную, без использования модного ныне карбона.

Этим занимается британский подрядчик Coventry Prototype Panels в историческом центре местного автопрома– городе Ковентри. Команда под руководством Брендана О'Тула тратит около 2100 часов ручного труда на создание каждого экземпляра, объясняющего скудный тираж серии.

Существует четко определенная группа покупателей, которых привлекает характерный для Spyker дизайн, вдохновленный авиацией, наше мастерство и наша нидерландская идентичность,

– Виктор Мюллер, основатель Spyker.

Авиационная тема прослеживается во всем от фирменного логотипа с грифоном до архитектуры кабины. Интерьер поражает полным отсутствием сенсорных экранов, предлагая роскошную кожу Tuscan Saddle, шлифованный алюминий и изысканные аналоговые циферблаты от Chronoswiss.

Единственным цифровым компромиссом стал двойной проекционный дисплей с навигацией. За управляемость этого произведения искусства отвечает активная подвеска с блоком Tractive Control Unit и мощный 4-поршневый тормоз Brembo.

Сколько стоит эксклюзивный гиперкар?

Эксклюзивность имеет свою цену, и в случае C8 Preliator XXV она составляет 1,5 миллиона евро. Все 25 запланированных к выпуску автомобилей были распроданы в первый же день официальной презентации на Monterey Car Week в августе 2026 года.

Кстати, физическая презентация на элитном мероприятии The Quail обошлась компании в 700 тысяч долларов, поскольку, по словам руководства, ни один цифровой формат не может передать тактильные ощущения от качества материалов.

Spyker C8 Preliator XXV. Источник: Spyker

Что дальше планирует Spyker?

Однако цифровизация все же важная часть новой стратегии. Совместно с украинским W Group бренд запускает технологическую компанию Spyker Digital. Это подразделение будет сосредоточено на разработке цифровой инфраструктуры для премиального сегмента, внедрении блокчейн-продуктов и решений для надежного подтверждения права собственности на коллекционные автомобили.

Планы возрожденной компании уходят далеко за пределы выпуска одной модели.

Успех для Spyker означает построение долгосрочного, устойчивого бизнеса, который будет подпитываться новыми дизайнами и новыми моделями на протяжении многих лет.

– Виктор Мюллер, основатель Spyker.

В перспективе компания планирует выйти на объем в 50 автомобилей в год. Среди ближайших целей– завершение разработки роскошного супер-SUV Spyker D8 Peking-to-Paris, возвращение к гонке на выносливость с командой Spyker Squadron 2.0, а также создание четырехдверного гиперкара и новая коллаборация с легендарным итальянским ателье Zagato.

Что было известно раньше?

Именно украинские инвестиции позволили Виктору Мюллеру вернуть бренд к жизни после второго банкротства в 2021 году. В октябре 2025 года он сумел выкупить права на торговую марку за 350 тысяч евро, заключив мировое соглашение с ликвидатором Деннисом Стеффенсом, хотя первоначально речь шла о требованиях более трех миллионов евро.

Раньше NL Times сообщало о приобретении значительной доли у компании Владимиром Носовым, а MTSprout писало о переговорах по торговой марке и сумме мирового соглашения.