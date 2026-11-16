Український капітал рятує легенду: гіперкари Spyker кидають виклик Bugatti

Як повідомляє Motor1.com, нідерландська марка Spyker офіційно оголосила про своє повернення з новим гіперкаром C8 Preliator XXV Coupe.

Головним фінансовим рушієм цього камбеку став український ІТ-підприємець, засновник фінтех-холдингу W Group та криптовалютної біржі WhiteBIT Володимир Носов, який у червні 2026 року придбав значну частку в компанії та став її співвласником.

Саме українські інвестиції дозволили незмінному ідеологу бренду Віктору Мюллеру витягти компанію з прірви після другого банкрутства у 2021 році. У жовтні 2025 року Мюллер зумів викупити права на торговельну марку за 350 тисяч євро, уклавши мирову угоду з ліквідатором Деннісом Стеффенсом, хоча початково йшлося про вимоги на понад три мільйони євро.

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Тепер, маючи надійний фінансовий тил, керівництво заявляє, що всі інженерні роботи завершені, а перші чеки від клієнтів уже переведені на рахунки компанії.

Ми позиціонуватимемо себе на самісінькій вершині ринку, де визнаними брендами є Pagani, Koenigsegg, Bugatti та Gordon Murray Automotive,

– Віктор Мюллер, засновник Spyker.

Звісно, до таких гучних обіцянок варто ставитися зі здоровим скептицизмом, адже попередні проєкти Мюллера, зокрема спроба врятувати Saab чи участь у Формулі-1, закінчувалися фінансовим крахом.

Проте цього разу підхід виглядає значно прагматичнішим, а реальним тестом на життєздатність бізнес-моделі стануть фактичні поставки автомобілів, які заплановані на другий квартал 2027 року.

Що відомо про технічну начинку?

Технічна начинка нового купе дійсно вражає і цілком відповідає заявленому статусу. Під капотом ховається глибоко модернізований 4,0-літровий V8 з подвійним турбонаддувом, архітектура якого запозичена у топових моделей Audi на кшталт RS 6 та R8.

Після спеціального переналаштування для Spyker цей монстр видає 800 кінських сил та 1000 Нм крутного моменту. Завдяки таким показникам розгін до сотні займає всього 2,7–2,9 секунди, а максимальна швидкість впевнено перевалює за позначку у 350 км/год.

Але справжньою родзинкою для автомобільних гурманів стала трансмісія. У той час як більшість конкурентів масово перейшли на автоматичні коробки та підрульові пелюстки, Spyker пропонує свідоме повернення до витоків.

Увесь цей шалений крутний момент передається на задні колеса виключно через 6-ступінчасту механічну коробку передач від італійської фірми Graziano Oerlikon. Жодних роботів із двома зчепленнями – лише чиста аналогова взаємодія, підкреслена фірмовим повністю відкритим хромованованим механізмом перемикання передач прямо в салоні.

Spyker C8 Preliator XXV. Джерело: Spyker

Де виробляють новий Spyker?

Хоча Spyker традиційно пишається своєю нідерландською ідентичністю, а офіційна штаб-квартира розташована у місті Лінден, фактичне високотехнологічне виробництво розгорнуто у Великобританії. Алюмінієва просторова рама та кузовні панелі виготовляються повністю вручну, без використання модного нині карбону.

Цим займається британський підрядник Coventry Prototype Panels в історичному центрі місцевого автопрому – місті Ковентрі. Команда під керівництвом Брендана О'Тула витрачає близько 2100 годин ручної праці на створення кожного екземпляра, що пояснює мізерний тираж серії.

Існує чітко визначена група покупців, яких приваблює характерний для Spyker дизайн, натхненний авіацією, наша майстерність та наша нідерландська ідентичність,

– Віктор Мюллер, засновник Spyker.

Авіаційна тема простежується у всьому: від фірмового логотипа з грифоном до архітектури кабіни. Інтер'єр вражає повною відсутністю сенсорних екранів, пропонуючи натомість розкішну шкіру Tuscan Saddle, шліфований алюміній та вишукані аналогові циферблати від Chronoswiss.

Єдиним цифровим компромісом став подвійний проекційний дисплей з навігацією. За керованість цього витвору мистецтва відповідає активна підвіска з блоком Tractive Control Unit та потужні 4-поршневі гальма Brembo.

Скільки коштує ексклюзивний гіперкар?

Ексклюзивність має свою ціну, і у випадку з C8 Preliator XXV вона становить 1,5 мільйона євро. Цікаво, що всі 25 запланованих до випуску автомобілів були розпродані в перший же день офіційної презентації на Monterey Car Week у серпні 2026 року.

До речі, фізична презентація на елітному заході The Quail обійшлася компанії у 700 тисяч доларів, оскільки, за словами керівництва, жоден цифровий формат не здатен передати тактильні відчуття від якості матеріалів.

Spyker C8 Preliator XXV. Джерело: Spyker

Що далі планує Spyker?

Проте цифровізація все ж є важливою частиною нової стратегії. Спільно з українською W Group бренд запускає технологічну компанію Spyker Digital. Цей підрозділ зосередиться на розробці цифрової інфраструктури для преміального сегмента, впровадженні блокчейн-продуктів та рішень для надійного підтвердження права власності на колекційні автомобілі.

Плани відродженої компанії сягають далеко за межі випуску однієї моделі.

Успіх для Spyker означає побудову довгострокового, стійкого бізнесу, який підживлюватиметься новими дизайнами та новими моделями протягом багатьох років,

– Віктор Мюллер, засновник Spyker.

У перспективі компанія планує вийти на обсяги у 50 автомобілів на рік. Серед найближчих цілей – завершення розробки розкішного супер-SUV Spyker D8 Peking-to-Paris, повернення до перегонів на витривалість з командою Spyker Squadron 2.0, а також створення чотиридверного гіперкара та нова колаборація з легендарним італійським ательє Zagato.

Що було відомо раніше?

Саме українські інвестиції дозволили Віктору Мюллеру повернути бренд до життя після другого банкрутства у 2021 році. У жовтні 2025 року він зумів викупити права на торговельну марку за 350 тисяч євро, уклавши мирову угоду з ліквідатором Деннісом Стеффенсом, хоча початково йшлося про вимоги на понад три мільйони євро.

Раніше NL Times повідомляло про придбання значної частки в компанії Володимиром Носовим, а MTSprout писало про переговори щодо торговельної марки та суму мирової угоди.