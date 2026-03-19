Украинское машиностроение поддержал иностранный автопром

Первый транш в размере 1,5 млн евро уже поступил. Всего же сюда будет вложено упомянутым производителем прицепных систем различных размерных групп не менее 4,5 млн евро.

Как рассказывает на своей ФБ-странице заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития, куратор программы "Сделано в Украине" Дмитрий Кисилевский, на новом производстве созданы рабочие места, работой обеспечено 36 местных жителей, в основном сварщиков.

Результаты не заставили себя ждать

Программа расписана, технологическая карта отработана: предприятие производит комплекты конструкций на 7-8 полуприцепов ежемесячно.

Изготовленные агрегатные компоненты отправляются в Германию для дальнейшей сборки в готовый продукт.

Задумано много и это уже реально для воплощения

Это не единственный проект индустриального парка "Красилов Технопорт". Администрация технопарка уже подписала меморандум о привлечении еще одного иностранного инвестора – польской компании Modular.

По этой программе в Красилове планируется открыть производство по металлическим конструкциям модульных домов коммерческого и жилого назначения.

Пока основной объем работ выполняют сварщики, но вскоре здесь будут рабочие места для других специалистов. Фото: ФБ-страница Дмитрия Кисилевского

По еще одному проекту украинская компания "Атон Энерджи" развернула на территории индустриального парка производство теплообменников для твердотопливных котлов.

Также в планах компании закупить оборудование для налаживания в индустриальном парке производства настенных газовых котлов.

По программе "Сделано в Украине"

Сейчас индустриальный парк имеет площадь 10,1 га. Его работа началась в 2003 году, для развития отведена часть территории местного машиностроительного завода, что простаивала, а теперь работает.



"Сейчас индустриальный парк "Красилов Технопорт" готовит заявку на государственное финансирование развития инженерно-транспортной инфраструктуры. Эта программа политики "Сделано в Украине" предусматривает софинансирование 50:50 в объеме до 150 млн грн. и требует от получателя в течение трех лет обеспечить строительство не менее 5000 кв. м промышленных площадей и привлечь не менее двух участников, – рассказал о перспективе Красиловского промышленного кластера Дмитрий Кисилевский.

Индустриальный парк располагает промышленными помещениями общей площадью более 8 тыс. кв. м. Это уже обустроенная инфраструктура, с подведенной ЛЭП 8 МВт электроэнергии, водой, канализацией, газом и действующей железнодорожной веткой от национальной сети.