Українське машинобудування підтримав іноземний автопром

Перший транш у розмірі 1,5 млн євро вже надійшов. Всього ж сюди буде вкладено згаданим виробником причіпних систем різних розмірних груп щонайменше 4,5 млн євро.

Як розповідає на своїй ФБ-сторінці заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, куратор програми "Зроблено в Україні" Дмитро Кисилевський, на новому виробництві створено робочі місця, роботою забезпечено 36 місцевих жителів, в основному зварювальників.

Результати не забарился

Програма розписана, технологічна карта відпрацьована: підприємство виробляє комплекти конструкцій на 7-8 напівпричепів щомісяця.

Виготовлені агрегатні компоненти відправляються до Німеччини для подальшого збирання в готовий продукт.

Задумано багато і це вже реально для втілення

Це не єдиний проєкт індустріальний парк "Красилів Технопорт". Адміністрація технопарку вже підписала меморандум про залучення ще одного іноземного інвестора – польської компанії Modular.

За цією програмою у Красилові планується відкрити виробництво з металевих конструкцій модульних будинків комерційного та житлового призначення.

Поки основний обсяг робіт виконують зварювальники, але невдовзі тут будуть робочі місця для інших спеціалістів. Фото: ФБ-сторінка Дмитра Кисилевського

За ще одним проєктом українська компанія "Атон Енерджі" розгорнула на території індустріального парку виробництво теплообмінників для твердопаливних котлів.

Також у планах компанії закупити обладнання для налагодження в індустріальному парку виробництва настінних газових котлів.

За програмою "Зроблено в Україні"

Наразі індустріальний парк має площу 10,1 га. Його робота розпочалася у 2003 році, для розвитку відведено частину території місцевого машинобудівного заводу, що простоювала, а тепер працює.



"Наразі індустріальний парк "Красилів Технопорт" готує заявку на державне фінансування розвитку інженерно-транспортної інфраструктури. Ця програма політики "Зроблено в Україні" передбачає співфінансування 50:50 в обсязі до 150 млн грн. і вимагає від отримувача протягом трьох років забезпечити будівництво не менше 5000 кв. м промислових площ та залучити не менше двох учасників, – розповів про перспективу Красилівського промислового кластера Дмитро Кисилевський.

Індустріальний парк має у своєму розпорядженні промислові приміщення загальною площею понад 8 тис. кв. м. Це вже облаштована інфраструктура, з підведеною ЛЕП 8 МВт електроенергії, водою, каналізацією, газом та діючою залізничну гілкою від національної мережі.