Укрнафта оборудует укрытиями 2,5% своих АЗС

АО Укрнафта объявило в системе Prozorro два тендера на закупку 17 первичных мобильных укрытий для автозаправочных станций. Общая ожидаемая стоимость двух закупок составляет около 32 млн грн без НДС. Об этом пишет enkorr.ua.

Первый тендер предусматривает покупку 9 укрытий для АЗС в Киевской области. Ожидаемая стоимость составляет 16,94 млн грн без НДС – в среднем около 1,88 млн грн за одно укрытие.

Победитель должен доставить и установить конструкции в течение 60 календарных дней с момента заключения договора.

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По второму тендеру "Укрнафта" планирует приобрести еще 8 мобильных укрытий. Ожидаемая стоимость закупки - 15,05 млн грн без НДС, то есть также около 1,88 млн грн за одно сооружение. Конечный срок поставки - 30 марта 2027 года.

По состоянию на сегодняшний день на подконтрольных украинским властям территориях находится 662 заправок Укрнафта. Таким образом, в ближайших планах государственной сети АЗС обеспечение безопасности на 2,5% своих АЗС.

Какими должны быть укрытия

Каждое укрытие должно вмещать не менее 10 человек и обеспечивать защиту от чрезмерного давления воздушной ударной волны не ниже 100 кПа.

Внутри должно быть обустроено рабочее место оператора АЗС площадью не менее 3 м². Оно должно иметь стол, стул и не менее шести электрических розеток на 230 В.

Также конструкции должны быть оборудованы:

вентиляцией;

отоплением;

местами для сидения;

условия для доступа маломобильных групп населения.

Укрытия должны удовлетворять требованиям ДСТУ 9329:2025 и иметь подтверждение прохождения натурных испытаний. В частности, речь идет об испытаниях на устойчивость к воздушной ударной волне и образовании вторичной фрагментации.

Конечный срок подачи тендерных предложений по первому тендеру - 10 октября в 12:00.

Закупки проходят на фоне усиление физической защиты АЗС после серии атак на объекты топливной инфраструктуры в Киеве и области. Раньше Укрнефть сообщала об установке на своих АЗК, в частности, габионов и бетонных укрытий.