Укрнафта обладнає укриттями 2,5% своїх АЗС

АТ Укрнафта оголосило в системі Prozorro два тендери на закупівлю 17 первинних мобільних укриттів для автозаправних станцій. Загальна очікувана вартість двох закупівель становить майже 32 млн грн без ПДВ. Про це пише enkorr.ua.

Перший тендер передбачає придбання 9 укриттів для АЗС у Київській області. Очікувана вартість становить 16,94 млн грн без ПДВ — у середньому близько 1,88 млн грн за одне укриття.

Переможець має доставити та встановити конструкції протягом 60 календарних днів з моменту укладання договору.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

За другим тендером Укрнафта планує придбати ще 8 мобільних укриттів. Очікувана вартість закупівлі — 15,05 млн грн без ПДВ, тобто також близько 1,88 млн грн за одну споруду. Кінцевий строк поставки — 30 березня 2027 року.

Станом на сьогодні на підконтрольних українській владі територіях знаходиться 662 заправок Укрнафта. Таким чином у найближчих планах державної мережі АЗС забезпечення безпеки на 2,5% своїх АЗС.

Якими мають бути укриття

Кожне укриття повинно вміщувати щонайменше 10 людей та забезпечувати захист від надмірного тиску повітряної ударної хвилі не нижче 100 кПа.

Всередині має бути облаштоване робоче місце оператора АЗС площею щонайменше 3 м². Воно повинно мати стіл, стілець і щонайменше шість електричних розеток на 230 В.

Також конструкції мають бути обладнані:

вентиляцією;

опаленням;

місцями для сидіння;

умовами для доступу маломобільних груп населення.

Укриття повинні відповідати вимогам ДСТУ 9329:2025 та мати підтвердження проходження натурних випробувань. Зокрема, йдеться про випробування на стійкість до повітряної ударної хвилі та утворення вторинної фрагментації.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій за першим тендером — 10 жовтня о 12:00.

Закупівлі відбуваються на тлі посилення фізичного захисту АЗС після серії російських атак на об'єкти паливної інфраструктури в Києві та області. Раніше Укрнафта повідомляла про встановлення на своїх АЗК, зокрема, габіонів і бетонних укриттів.