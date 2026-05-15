Уникальную BMW E32 Alpina B12 выставили на продажу в Украине

В Хмельницком на площадке AUTO.RIA выставили на продажу культовый спортивный седан BMW Alpina B12 1991 года выпуска. За редкий автомобиль просят 25 900 долларов, пишет topgir.com.ua.

Автомобиль имеет пробег 139 тысяч км и относится к ранним моделям Alpina с двенадцатицилиндровым двигателем. Именно B12 стал одним из самых известных проектов немецкого ателье Alpina на базе флагманского BMW 7 Series E32.

V12, 350 сил и скорость более 280 км/ч

Под капотом установлен 5,0-литровый атмосферный двигатель V12, мощность которого инженеры Alpina увеличили до 350 л.с. По сравнению со стандартным BMW 750i мотор получил модернизированный впуск, другие настройки электроники и доработанную выхлопную систему.

Двигатель работает в паре с автоматической коробкой передач. Разгон до 100 км/ч занимал около 6,9 секунды, а максимальная скорость превышала 280 км/ч - в начале 90-х это был уровень многих суперкаров.

Кроме силового агрегата, Alpina изменила подвеску, установила фирменные многоспицевые диски и аэродинамический обвес с характерным передним спойлером.

Почему Alpina B12 считается коллекционной классикой

BMW и Alpina создавали B12 как более эксклюзивную и значительно более мощную альтернативу стандартному 750i. Автомобили этого ателье традиционно выпускались малыми сериями, а каждый экземпляр получал индивидуальный номер.

Салон модели отличался премиальной отделкой, спортивным рулем, цифровой панелью приборов Alpina и богатым оснащением даже по современным меркам. Для начала 90-х здесь уже были электроприводы сидений, климат-контроль и круиз-контроль.

Сегодня хорошо сохранившиеся Alpina B12 все реже появляются в открытой продаже и активно переходят в частные коллекции. На фоне современных автомобилей модель остается символом эпохи больших атмосферных моторов, классического инженерного подхода BMW и "аналогового" премиума без избыточной электроники.