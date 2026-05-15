Унікальну BMW E32 Alpina B12 виставили на продаж в Україні

У Хмельницькому на майданчику AUTO.RIA виставили на продаж культовий спортивний седан BMW Alpina B12 1991 року випуску. За рідкісний автомобіль просять 25 900 доларів, пише topgir.com.ua.

Автомобіль має пробіг 139 тисяч км та належить до ранніх моделей Alpina з дванадцятициліндровим двигуном. Саме B12 став одним із найвідоміших проектів німецького ательє Alpina на базі флагманського BMW 7 Series E32.

V12, 350 сил і швидкість понад 280 км/год

Під капотом встановлений 5,0-літровий атмосферний двигун V12, потужність якого інженери Alpina збільшили до 350 к.с. У порівнянні зі стандартним BMW 750i мотор отримав модернізований впуск, інші налаштування електроніки та доопрацьовану вихлопну систему.

Двигун працює в парі з автоматичною коробкою передач. Розгін до 100 км/год займав близько 6,9 секунди, а максимальна швидкість перевищувала 280 км/год — на початку 90-х це був рівень багатьох суперкарів.

Окрім силового агрегата, Alpina змінила підвіску, встановила фірмові багатоспицеві диски та аеродинамічний обвіс із характерним переднім спойлером.

Чому Alpina B12 вважається колекційною класикою

BMW та Alpina створювали B12 як ексклюзивнішу та значно потужнішу альтернативу стандартному 750i. Автомобілі цього ательє традиційно випускалися малими серіями, а кожен екземпляр отримував індивідуальний номер.

Салон моделі вирізнявся преміальним оздобленням, спортивним кермом, цифровою панеллю приладів Alpina та багатим оснащенням навіть за сучасними мірками. Для початку 90-х тут уже були електроприводи сидінь, клімат-контроль та круїз-контроль.

Сьогодні добре збережені Alpina B12 дедалі рідше з’являються у відкритому продажу та активно переходять до приватних колекцій. На тлі сучасних автомобілів модель залишається символом епохи великих атмосферних моторів, класичного інженерного підходу BMW та «аналогового» преміуму без надлишкової електроніки.