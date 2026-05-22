Уникальный Bentley Mulsanne продают в Украине за четверть миллиона долларов

В Украине выставили на продажу редкий Bentley Mulsanne 2013 года в топовой версии Mulliner. Роскошный британский лимузин с минимальным пробегом всего 6 тысяч км оценили в 250 тысяч долларов или примерно 11 млн гривен. Автомобиль продают в Одессе через AUTO.RIA. Об этом пишет topgir.com.ua.

По словам продавца, седан приобрели новым у официального дилера Bentley Motors в Киеве. Автомобиль имеет белый кузов, светлый премиальный салон и фактически сохранился в состоянии нового.

Последний Bentley ручной сборки

Под капотом Bentley Mulsanne установлен классический 6,8-литровый бензиновый V8. В исполнении Mulliner двигатель развивает 512 л.с. и работает вместе с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Модель второго поколения считается одним из последних Bentley с полностью ручной сборкой кузова и салона. Производство Mulsanne продолжалось с 2010 до 2020 года, после чего флагманом бренда стал Bentley Flying Spur.

Автомобиль создавался как идейный преемник легендарного Bentley Arnage. Седан получил адаптивную пневмоподвеску, несколько режимов движения и высокий уровень шумоизоляции.

Премиальный салон Mulliner

Выставленный на продажу экземпляр оснащен аудиосистемой Naim for Bentley, электрорегулировкой всех сидений, подогревом, многозонным климат-контролем и электрошторками.

Для задних пассажиров предусмотрены отдельный блок управления комфортом, откидные столики и индивидуальный климат-контроль. Салон отделан натуральной древесиной и дорогой кожей премиум-класса.

Версия Mulliner также отличается эксклюзивными колесами, расширенным пакетом декора и особыми элементами внешнего оформления.

Согласно информации из объявления, последняя регистрационная операция с автомобилем состоялась в январе 2026 года во время замены номерных знаков.