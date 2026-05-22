Унікальний Bentley Mulsanne продають в Україні за чверть мільйона доларів

В Україні виставили на продаж рідкісний Bentley Mulsanne 2013 року у топовій версії Mulliner. Розкішний британський лімузин із мінімальним пробігом лише 6 тисяч км оцінили у 250 тисяч доларів або приблизно 11 млн гривень. Автомобіль продають в Одесі через AUTO.RIA. Про це пише topgir.com.ua.

За словами продавця, седан придбали новим в офіційного дилера Bentley Motors у Києві. Автомобіль має білий кузов, світлий преміальний салон та фактично зберігся у стані нового.

Останній Bentley ручного складання

Під капотом Bentley Mulsanne встановлений класичний 6,8-літровий бензиновий V8. У виконанні Mulliner двигун розвиває 512 к.с. та працює разом із 8-ступеневою автоматичною коробкою передач.

Модель другого покоління вважається одним із останніх Bentley із повністю ручним складанням кузова та салону. Виробництво Mulsanne тривало з 2010 до 2020 року, після чого флагманом бренду став Bentley Flying Spur.

Автомобіль створювали як ідейного наступника легендарного Bentley Arnage. Седан отримав адаптивну пневмопідвіску, кілька режимів руху та високий рівень шумоізоляції.

Преміальний салон Mulliner

Виставлений на продаж екземпляр оснащений аудіосистемою Naim for Bentley, електрорегулюванням усіх сидінь, підігрівом, багатозонним клімат-контролем та електрошторками.

Для задніх пасажирів передбачені окремий блок керування комфортом, відкидні столики та індивідуальний клімат-контроль. Салон оздоблений натуральною деревиною та дорогою шкірою преміумкласу.

Версія Mulliner також вирізняється ексклюзивними колесами, розширеним пакетом декору та особливими елементами зовнішнього оформлення.

Згідно з інформацією з оголошення, остання реєстраційна операція з автомобілем відбулася у січні 2026 року під час заміни номерних знаків.