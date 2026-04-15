Уникальный ЛуАЗ-1301 сменил владельца

ЛуАЗ-1301
В марте 2026 года в Украине продали один из самых редких отечественных внедорожников - ЛуАЗ-1301 1991 года выпуска. Речь идет о раннем прототипе модели, которая так и не дошла до серийного производства, пишет topgir.com.ua.
Автомобиль с кузовным номером 0015 был реализован на внутреннем рынке коллекционной техники.
Ограниченный тираж и история проекта
Общий объем производства ЛуАЗ-1301 всех модификаций не превысил 43 единиц. Это делает модель одной из самых редких среди украинских автомобилей.
Разработка стартовала еще в середине 1980-х годов как попытка заменить ЛуАЗ-969 Волынь. Однако из-за экономических трудностей проект не был доведен до массового производства.
Отдельные экземпляры собирались вплоть до 2004 года - фактически в рамках завершения программы.
Конструкция и технические особенности
ЛуАЗ-1301 получил компактный кузов длиной около 3,6 метра с пластиковыми панелями и утилитарным дизайном.
Часть технических решений и элементов интерьера позаимствовали у ЗАЗ-1102 Таврия.
Среди ключевых характеристик:
- Бензиновый двигатель объемом 1,1 л (51 л.с.)
- Полный привод с понижающей передачей
- Независимая подвеска всех колес
- Передние дисковые тормоза
- Коллекционная ценность
В последние годы ЛуАЗ-1301 все чаще появляется на рынке в качестве коллекционной модели. В частности, ранее фиксировали продажи и более поздних экземпляров 2004 года из финальной партии.
Ограниченный тираж, прототипный статус и исторический контекст делают этот автомобиль объектом интереса для коллекционеров и ценителей украинского автопрома.
Вывод
Продажа очередного экземпляра ЛуАЗ-1301 подтверждает рост интереса к редким моделям украинского производства. Такие авто постепенно переходят из категории утилитарного транспорта в сегмент исторической и инвестиционной техники.