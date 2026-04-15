Уникальный ЛуАЗ-1301 сменил владельца

В марте 2026 года в Украине продали один из самых редких отечественных внедорожников - ЛуАЗ-1301 1991 года выпуска. Речь идет о раннем прототипе модели, которая так и не дошла до серийного производства, пишет topgir.com.ua.

Читайте также: Уникальный ЛуАЗ-1301 приобрели в Одесской области: таких всего 7 в мире

Автомобиль с кузовным номером 0015 был реализован на внутреннем рынке коллекционной техники.

Ограниченный тираж и история проекта

Общий объем производства ЛуАЗ-1301 всех модификаций не превысил 43 единиц. Это делает модель одной из самых редких среди украинских автомобилей.

Разработка стартовала еще в середине 1980-х годов как попытка заменить ЛуАЗ-969 Волынь. Однако из-за экономических трудностей проект не был доведен до массового производства.

Отдельные экземпляры собирались вплоть до 2004 года - фактически в рамках завершения программы.

Конструкция и технические особенности

ЛуАЗ-1301 получил компактный кузов длиной около 3,6 метра с пластиковыми панелями и утилитарным дизайном.

Часть технических решений и элементов интерьера позаимствовали у ЗАЗ-1102 Таврия.

Среди ключевых характеристик:

Бензиновый двигатель объемом 1,1 л (51 л.с.)

Полный привод с понижающей передачей

Независимая подвеска всех колес

Передние дисковые тормоза

Коллекционная ценность

В последние годы ЛуАЗ-1301 все чаще появляется на рынке в качестве коллекционной модели. В частности, ранее фиксировали продажи и более поздних экземпляров 2004 года из финальной партии.

Читайте также: Каким мог быть современный ЛуАЗ: три варианта дизайна

Ограниченный тираж, прототипный статус и исторический контекст делают этот автомобиль объектом интереса для коллекционеров и ценителей украинского автопрома.

Вывод

Продажа очередного экземпляра ЛуАЗ-1301 подтверждает рост интереса к редким моделям украинского производства. Такие авто постепенно переходят из категории утилитарного транспорта в сегмент исторической и инвестиционной техники.