Унікальний ЛуАЗ-1301 змінив власника

ЛуАЗ-1301
У березні 2026 року в Україні продали один із найрідкісніших вітчизняних позашляховиків — ЛуАЗ-1301 1991 року випуску. Йдеться про ранній прототип моделі, яка так і не дійшла до серійного виробництва, пише topgir.com.ua.
Автомобіль із кузовним номером 0015 був реалізований на внутрішньому ринку колекційної техніки.
Обмежений тираж й історія проекту
Загальний обсяг виробництва ЛуАЗ-1301 усіх модифікацій не перевищив 43 одиниць. Це робить модель однією з найрідкісніших серед українських автомобілів.
Розробка стартувала ще у середині 1980-х років як спроба замінити ЛуАЗ-969 Волинь. Проте через економічні труднощі проект не був доведений до масового виробництва.
Окремі екземпляри збиралися аж до 2004 року — фактично в межах завершення програми.
Конструкція та технічні особливості
ЛуАЗ-1301 отримав компактний кузов довжиною близько 3,6 метра з пластиковими панелями та утилітарним дизайном.
Частину технічних рішень і елементів інтер’єру запозичили у ЗАЗ-1102 Таврія.
Серед ключових характеристик:
- Бензиновий двигун об’ємом 1,1 л (51 к.с.)
- Повний привід зі знижувальною передачею
- Незалежна підвіска всіх коліс
- Передні дискові гальма
- Колекційна цінність
Останніми роками ЛуАЗ-1301 дедалі частіше з’являється на ринку як колекційна модель. Зокрема, раніше фіксували продаж і пізніших екземплярів 2004 року з фінальної партії.
Обмежений тираж, прототипний статус і історичний контекст роблять цей автомобіль об’єктом інтересу для колекціонерів і поціновувачів українського автопрому.
Висновок
Продаж чергового екземпляра ЛуАЗ-1301 підтверджує зростання інтересу до рідкісних моделей українського виробництва. Такі авто поступово переходять із категорії утилітарного транспорту в сегмент історичної та інвестиційної техніки.