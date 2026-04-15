Унікальний ЛуАЗ-1301 змінив власника

У березні 2026 року в Україні продали один із найрідкісніших вітчизняних позашляховиків — ЛуАЗ-1301 1991 року випуску. Йдеться про ранній прототип моделі, яка так і не дійшла до серійного виробництва, пише topgir.com.ua.

Автомобіль із кузовним номером 0015 був реалізований на внутрішньому ринку колекційної техніки.

Обмежений тираж й історія проекту

Загальний обсяг виробництва ЛуАЗ-1301 усіх модифікацій не перевищив 43 одиниць. Це робить модель однією з найрідкісніших серед українських автомобілів.

Розробка стартувала ще у середині 1980-х років як спроба замінити ЛуАЗ-969 Волинь. Проте через економічні труднощі проект не був доведений до масового виробництва.

Окремі екземпляри збиралися аж до 2004 року — фактично в межах завершення програми.

Конструкція та технічні особливості

ЛуАЗ-1301 отримав компактний кузов довжиною близько 3,6 метра з пластиковими панелями та утилітарним дизайном.

Частину технічних рішень і елементів інтер’єру запозичили у ЗАЗ-1102 Таврія.

Серед ключових характеристик:

Бензиновий двигун об’ємом 1,1 л (51 к.с.)

Повний привід зі знижувальною передачею

Незалежна підвіска всіх коліс

Передні дискові гальма

Колекційна цінність

Останніми роками ЛуАЗ-1301 дедалі частіше з’являється на ринку як колекційна модель. Зокрема, раніше фіксували продаж і пізніших екземплярів 2004 року з фінальної партії.

Обмежений тираж, прототипний статус і історичний контекст роблять цей автомобіль об’єктом інтересу для колекціонерів і поціновувачів українського автопрому.

Висновок

Продаж чергового екземпляра ЛуАЗ-1301 підтверджує зростання інтересу до рідкісних моделей українського виробництва. Такі авто поступово переходять із категорії утилітарного транспорту в сегмент історичної та інвестиційної техніки.