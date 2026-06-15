Универсал Aston Martin за миллион долларов: как он выглядит

На аукцион RM Sotheby’s выставили один из самых редких автомобилей в истории Aston Martin — DB5 Shooting Brake 1966 года выпуска. За уникальный универсал планируют выручить от 800 тыс. до 1 млн фунтов стерлингов (примерно $1,08–––1,35 млн). Об этом пишет topgir.com.ua.

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Модель создана на базе легендарного Aston Martin DB5, который приобрел мировую известность благодаря фильмам о Джеймсе Бонде. Однако версия Shooting Brake является гораздо более эксклюзивной: всего было построено лишь 12 таких автомобилей, из которых только восемь получили правостороннее расположение руля.

Зачем Aston Martin кузов универсал

Идея создания более практичной версии DB5 принадлежала руководству Aston Martin. Переделку стандартного купе в универсал выполняло британское кузовное ателье Harold Radford. Автомобиль получил новую заднюю часть кузова с большими дверями багажника и складывающимися задними сиденьями, что значительно увеличило вместимость без потери характерной для модели динамики.

Почему именно этот такой дорогой

На торги выставлен экземпляр с заводским номером DB5/2014/R. Автомобиль почти два десятилетия находился в собственности одной семьи и сохранил оригинальный рядный шестицилиндровый двигатель.

За последние годы на восстановление и обслуживание машины было потрачено более 105 тыс. фунтов стерлингов. В 2021 году автомобиль получил полное обновление лакокрасочного покрытия, а в начале 2025 года прошел комплексное техническое обслуживание.

Экземпляр выполнен в классическом серебристом цвете кузова и имеет оригинальный салон из черной кожи и серой шерстяной ткани. Сочетание культового дизайна DB5, чрезвычайно ограниченного тиража и документированной истории делает этот Shooting Brake одним из самых желанных коллекционных Aston Martin на мировом рынке.

Почему это интересное предложение, несмотря на высокую цену

Именно исключительная редкость модели и ее связь с легендарным DB5 объясняют высокие ожидания организаторов аукциона относительно итоговой стоимости автомобиля.

Подобные автомобили, благодаря своей редкости, имеют потенциал к росту в цене. Такие модели всегда будут пользоваться спросом среди коллекционеров.