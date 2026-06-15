Універсал Aston Martin за мільйон доларів: як він виглядає

На аукціон RM Sotheby’s виставили один із найрідкісніших автомобілів в історії Aston Martin — DB5 Shooting Brake 1966 року випуску. За унікальний універсал планують виручити від 800 тис. до 1 млн фунтів стерлінгів (приблизно $1,08–1,35 млн). Про це пише topgir.com.ua.

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Модель створена на базі легендарного Aston Martin DB5, який здобув світову популярність завдяки фільмам про Джеймса Бонда. Однак версія Shooting Brake є значно ексклюзивнішою: загалом було побудовано лише 12 таких автомобілів, з яких тільки вісім отримали праве розташування керма.

Навіщо Aston Martin кузов універсал

Ідея створення практичнішої версії DB5 належала керівництву Aston Martin. Переробку стандартного купе на універсал виконувало британське кузовне ательє Harold Radford. Автомобіль отримав нову задню частину кузова з великими дверима багажника та складними задніми сидіннями, що значно збільшило місткість без втрати характерної для моделі динаміки.

Чому саме цей такий дорогий

На торги виставлено екземпляр із заводським номером DB5/2014/R. Автомобіль майже два десятиліття перебував у власності однієї родини та зберіг оригінальний рядний шестициліндровий двигун.

За останні роки на відновлення та обслуговування машини було витрачено понад 105 тис. фунтів стерлінгів. У 2021 році автомобіль отримав повне оновлення лакофарбового покриття, а на початку 2025 року пройшов комплексне технічне обслуговування.

Екземпляр виконаний у класичному сріблястому кольорі кузова та має оригінальний салон із чорної шкіри та сірої вовняної тканини. Поєднання культового дизайну DB5, надзвичайно обмеженого тиражу та документованої історії робить цей Shooting Brake одним із найбажаніших колекційних Aston Martin на світовому ринку.

Чому це цікава пропозиція попри високу ціну

Саме виняткова рідкість моделі та її зв’язок із легендарним DB5 пояснюють високі очікування організаторів аукціону щодо фінальної вартості автомобіля.

Подібні автомобілі, завдяки своїй рідкості, мають потенціал до зростання у ціні. Такі моделі завжди будуть мати попит серед колекціонерів.