Универсалы возвращаются: Opel представил сверхсовременный электрический концепт с активной аэродинамикой

Как сообщает Opel, Мировая премьера шоу-кара состоялась на выставке Mondial de l'Auto (Парижском автосалоне), где производитель раскрыл свое видение следующего этапа фирменной философии. Аббревиатура STX расшифровывается как Sports Tourer eXperimental, что прямо указывает на принадлежность к практичным семейным авто, но с максимальным акцентом на эмоции и эффективность.

"Наш новый концепт переосмысливает сам формат универсала, совмещая немецкую инженерию с визионерским дизайном",– Флориан Хюттль, генеральный директор Opel. По его словам, эта разработка дает ясное представление о том, какие характерные черты получат будущие серийные модели бренда.

Новое лицо и умная аэродинамика

Главной фишкой экстерьера стала обновленная панель Opel Vizor, которая теперь выглядит значительно массивнее и выше предыдущих версий. Дизайнеры применили новую световую подпись с вертикальными наклонными ламелями и фирменным подсвеченным логотипом по центру. Профиль автомобиля привлекает внимание отсутствием традиционных зеркал заднего вида– Их место заняли компактные камеры.

Чтобы обеспечить максимальный запас хода и устойчивость на высоких скоростях, инженеры оснастили концепт активной аэродинамикой. В зависимости от скорости движения из-под заднего бампера выдвигаются синие диффузоры, а за колесами появляются вертикальные дополнительные элементы для оптимизации воздушных потоков. Дополняют картину специальные трехсекционные легкосплавные диски, обутые в массивные шины Goodyear размерностью 285/35 R22.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Техника и исторический контекст

STX Concept построен на современной электрической архитектуре. Автомобиль получил систему полного привода, а его максимальная скорость превышает отметку 200 км/ч, что делает его идеальным для скоростных немецких автобанов.

Напомним, как мы сообщали ранее, компания Opel имеет богатую историю создания практичных автомобилей и считается одним из пионеров этого сегмента в Европе. Еще в 1953 году бренд выпустил успешную модель Olympia Rekord Caravan, задавшую тренд на вместительные семейные машины.

Нынешний концепт продолжает развитие фирменной философии Bold&Pure, адаптируя ее к реалиям электрической эры. Ожидается, что большинство стилистических и технологических решений, показанных в Париже, впоследствии будут перенесены на серийные модели следующих поколений.