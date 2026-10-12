Універсали повертаються: Opel презентував надсучасний електричний концепт з активною аеродинамікою

Як повідомляє Opel, світова прем'єра шоу-кара відбулася на виставці Mondial de l'Auto (Паризькому автосалоні), де виробник розкрив своє бачення наступного етапу фірмової філософії. Абревіатура STX розшифровується як Sports Tourer eXperimental, що прямо вказує на приналежність до практичних сімейних авто, але з максимальним акцентом на емоції та ефективність.

"Наш новий концепт переосмислює сам формат універсала, поєднуючи німецьку інженерію з візіонерським дизайном", – Флоріан Хюттль, генеральний директор Opel. За його словами, ця розробка дає чітке уявлення про те, які характерні риси отримають майбутні серійні моделі бренду.

Нове обличчя та розумна аеродинаміка

Головною фішкою екстер'єру стала оновлена панель Opel Vizor, яка тепер виглядає значно масивніше та вище за попередні версії. Дизайнери застосували новий світловий підпис із вертикальними похилими ламелями та фірмовим підсвіченим логотипом по центру. Профіль автомобіля привертає увагу відсутністю традиційних дзеркал заднього виду – їхнє місце зайняли компактні камери.

Щоб забезпечити максимальний запас ходу та стабільність на високих швидкостях, інженери оснастили концепт активною аеродинамікою. Залежно від швидкості руху з-під заднього бампера висуваються сині дифузори, а за колесами з'являються додаткові вертикальні елементи для оптимізації повітряних потоків. Доповнюють картину спеціальні трисекційні легкосплавні диски, взуті в масивні шини Goodyear розмірністю 285/35 R22.

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Техніка та історичний контекст

STX Concept побудований на сучасній електричній архітектурі. Автомобіль отримав систему повного приводу, а його максимальна швидкість перевищує позначку у 200 км/год, що робить його ідеальним для швидкісних німецьких автобанів.

Нагадаємо, як ми повідомляли раніше, компанія Opel має багату історію створення практичних автомобілів і вважається одним із піонерів цього сегмента в Європі. Ще у 1953 році бренд випустив успішну модель Olympia Rekord Caravan, яка задала тренд на місткі сімейні машини.

Нинішній концепт продовжує розвиток фірмової філософії Bold & Pure, адаптуючи її до реалій електричної ери. Очікується, що більшість стилістичних та технологічних рішень, показаних у Парижі, згодом буде перенесена на серійні моделі наступних поколінь.